YSK, CHP'nin Balçova adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığını düşürdü

Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzmir'deki 10 Ekim Ankara Katliamı protestosu sırasında atılan sloganlar gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 11 ay 20 gün cezası alan Çalkaya'nın adaylığı, bu ceza gerekçe gösterilerek bir kez daha düşürüldü.

İlk olarak Balçova İlçe Seçim Kurulu tarafından Çalkaya’nın paraya çevrilen cezası ile ilgili “memnu hakların iadesine ilişkin” mahkeme kararını getirmesini istedi. CHP'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz sonuçlandı. Seçim kurulu itirazı inceledi ve cezanın bir yılı aşmamasından kaynaklı "adaylığa engel yok" kararı aldı. Bugün itiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da dosyayı inceledi. Kurul, cezayı gerekçe göstererek Çalkaya'nın adaylığını düşürme kararı aldı.

CHP iki gün içinde Seçim Kurulu'na yeni isim teslim edecek. Basına konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “YSK’nın kararı kesindir. Biz de parti olarak 2 günlük süre içinde yeni adayı belirleyeceğiz. Çalışmak için 2 günlük süremiz var. Gereli değerlendirmeleri yapıyoruz” dedi.

ADAYLIĞIN İPTAL EDİLMESİNE KARŞI MİTİNG YAPILMIŞTI

Balçova İlçe Seçim Kurulu'nun Çalkaya'nın adaylığını aldığı ceza nedeniyle düşürmesi tepkiye neden olmuş, düzenlenen mitingde binlerce İzmirli kararı protesto etmişti. DİSK, KESK, TMMOB ve İzmir Tabip Odası da Çalkaya'ya destek açıklaması yapmıştı.

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu, TMMOB İzmir İKK ve İzmir Tabip Odası, olaya ilişkin basın toplantısı düzenlemişti.

Fotoğraf: Evrensel

DİSK Bölge Temsilciliği'ndeki basın toplantısında basın metnini okuyan SES İzmir Şube Eşbaşkanı Hülya Ulaşoğlu "10 Ekim'de o dehşet anında üç gün ulusal yas ilan etmek zorunda kalanların üzüntüleri akşam haberlerine kadar sürmüştü. Hatırlarsanız dönemin Başbakanı 'Cebimde intihar bombacılarının listesi var ama eylem olmadan bir şey yapamam' demişti. Bugünlerde 10 Ekim katliamının Cumhurbaşkanına hakaret davalarıyla anılır olmasını kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Bu davaları açanların o ailelere bakacak yüzleri var mı merak ediyor ve içimizi yeniden acıtan yargı kararlarını lanetliyoruz. Katliamda ihmali ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanması talebimiz 'gerekçesiz olarak' reddedildi. Ülkede yaşanmış en büyük katliamın aydınlatılması reddedilirken gerekçe bile koymaya gerek duyulmuyor. İçimiz bir kez daha acıdı" demişti.

Katliamın sorumluları yargılamak yerine 10 Ekim Katliamı protestosunu katılan Çalkaya'nın adaylığının düşürülmek istendiğini dile getiren Ulaşoğlu "Asıl sorumluların yargılanması için her türlü siyasi ve yargısal engeli çıkarmaktan geri durmayanların, katillerden hesap sorulsun diyenlerin bu ülkede bırakın Cumhurbaşkanını eleştirmesini, siyaset yapmasına hatta aday olmasına bile tahammülleri yoktur. Öncelikle siyasi hesaplaşmalara 10 Ekim protestoları nedeniyle açılan uydurma davaları hukuki olmamasının ötesinde ahlaki de bulmuyoruz. Bu anlamda Balçova İlçe Seçim Kurulu’nun hukuk tanımaz tutumunu biz İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ve 10 Ekim katliamını yaşayanlar olarak şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İlçe seçim kurullarının görevinin siyasi rakipler yok etmek olmadığını da belirten Ulaşoğlu "Bu gayri insani tutum vicdanlarda unutulmayacaktır. Bu anlamda Yüksek Seçim Kurulu’nun hukuksuz olduğu kadar gayriahlaki olan İlçe Seçim Kurulu’nun başvurusunu reddetmesi gerekmektedir. 10 Ekim eleştirisi nedeniyle bir başkan adaylığının düşürülmesi 10 Ekim katliamının zihniyetiyle ortaklaşmak anlamına gelecektir. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak 10 Ekim katliamını lanetleyen tüm eylem ve etkinliklerin arkasında olduğumuzu ve Yüksek Seçim Kurulu’nun olumsuz bir kararında da bir bütün olarak bu antidemokratik tutuma karşı Sayın Mehmet Ali Çalkaya'nın yanında olacağımızı beyan ediyoruz" demişti.

10 EKİM MİTİNGİNDE ATILAN SLOGANLARDAN YARGILANDI

10 Ekim 2015'te Ankara'daki Barış Mitingi sırasında gerçekleşen katliam sonrasında İzmir'de emek ve demokrasi güçleri bir yürüyüş gerçekleştirmişti. Yürüyüş esnasında atıldığı ileri sürülen "Katil Erdoğan" sloganından dolayı aralarında Balçova Belediye Başkanı Çalkaya'nın olduğu bir gruba Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açılmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Erdoğan, açtığı tüm davaları geri çekerken sadece Çalkaya hakkındaki davayı geri çekmemişti. Yargıtay, Çalkaya’nın yargılandığı dava dosyasını onaylamış ve 11 ay 20 gün ceza almasına hükmetmişti. (İzmir/EVRENSEL)

Balçova Belediye Başkanı Çalkaya'nın adaylığına hakaret cezası engeli