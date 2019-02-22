Ankara’da Evrensel ile dayanışma yemeği düzenlendi

Ankara’da Yenimahalle Belediyesi İlk Adım Düğün Salonu’nda Evrensel ile dayanışma yemeği düzenlendi. Yemekte konuşan Evrensel Gazetesi Ankara Temsilcisi Birkan Bulut, Evrensel’in okurlarından aldığı güçle gerçekleri söylemeye devam edeceğini vurguladı. CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, basının özgür olmadığı yerde demokrasi ve özgürlükten bahsedilemeyeceğini belirtti. HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, gönderdiği mesajda özgür basının mücadelesine baskılara rağmen devam ettiğinin altını çizdi. EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da "Zorbalıkla iktidarını sürdüren AKP alternatif, muhalif bir medya istemiyor" dedi.

Yemeğe KESK MYK üyesi Elif Çuhadar, KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği MYK üyesi Erkan Aslan, Sincan Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Ferhat Gürkan, Yenice Mahallesi muhtar adayı Cevat Utlu, Yeni Batı muhtar adayı Jale Keskin, İlkyerleşim Mahallesi muhtar adayı Kadri Çağlar Yılmaz ve çok sayıda sendika ile demokratik kitle örgütünün başkan ve yöneticileri katıldı.

"METİN GÖKTEPE'NİN KALEMİNİ YERE DÜŞÜRMEYECEĞİZ"

Evrensel Gazetesi Ankara Temsilcisi Birkan Bulut | Fotoğraf: Evrensel

Yemekte ilk sözü alan Evrensel Gazetesi Ankara Temsilcisi Birkan Bulut, Evrensel'in kurulduğu günden beri her türlü baskı ve engellemelere rağmen başta işçi sınıfı olmak üzere emekçilerin, kadınların, gençlerin ve tüm ötekilerin kürsüsü olmak için mücadele ettiğini söyledi. "Daha önce gazetemizi kapatarak, muhabirimiz Metin Göktepe'yi katlederek bizi susturabileceklerini sandılar" diyen Bulut, Evrensel’in okurlarından aldığı güçle gerçekleri söylemeye devam edeceğini ve Metin Göktepe’nin kalemini yere düşürmeyeceklerini vurguladı.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI YERDE DEMOKRASİ OLMAZ"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, basının özgür olmadığı yerde demokrasi ve özgürlükten bahsedilemeyeceğini söyleyerek herkesin Evrensel gazetesine sahip çıkması gerektiğini söyledi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da geceye gönderdiği mesajda Evrensel'in sınıf ve toplum merkezli gazeteciliğin en önemli geleneklerinden biri olduğu vurguladı. Metin Göktepe’nin öldürüldüğü 1996’dan bu yana basın özgürlüğünde hiçbir gelişme yaşanmadığını aktaran Kerestecioğlu, özgür basının mücadelesine baskılara rağmen devam ettiğini belirtti.

"EVRENSEL EMEK MÜCADELESİNİ ELDEN ELE BÜYÜTECEK"

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da "Bizi buraya getiren ihtiyaç, dayanışma ve ortak mücadele ihtiyacı" dedi. Tek parti, tek adam rejiminin her alanda inşa edildiği bir süreci yaşadığımızı belirten Gürkan, "Zorbalıkla iktidarını sürdüren AKP, alternatif, muhalif bir medya istemiyor" dedi.

"Hükümet, ekonominin büyüdüğünü ifade etmesine rağmen işçi ve emekçilerin yaşadığı sıkıntı ve baskıları bu medya ile görüyoruz" diyen Gürkan, siyasi baskılara rağmen gazetecilerin gerçeğin sesi olmaya devam ettiğini vurguladı. Gürkan, "Baskı ile basının sesini kesmeye çalışanlar, bir yandan yargı kılıcını sallarken bir yandan da basını mali olarak kuşatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Evrensel gazetesinin emekçilerin kürsüsü olmaya çalıştığını belirten Gürkan, "Bursa’da direnen işçiyi Kocaeli’deki işçi bu gazeteden görecek. Evrensel emek mücadelesini elden ele büyütecek" dedi ve herkese sorumluluk düştüğünü ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

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