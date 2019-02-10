Antalya’da Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi

Evrensel okurları, Antalya'daki Nobel Cafe’de "Susmadık susmayacağız. Karanlıktan aydınlığa giden yolda birlik, mücadele ve dayanışma’’ sloganıyla dayanışma kahvaltısı düzenledi.

Etkinliğe ÖDP, Halkevleri, HDP, Amasyalılar Derneği, Eğitim Sen, BES, SES, Tüm Bel-Sen ve Ant-Gör'den temsilciler, DİSK/Dev Turizm-İş Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, Konyaaltı Cem Evi Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, DSP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Buket Yılmaz Dağlı, TGS’den Seyhan Kutman, BirGün adına Mete Han Akbulut ve çok sayıda konuk katıldı.

"GAZETEMİZ BASKILARA RAĞMEN DAYANIŞMA İLE ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR"

Evrensel adına bir konuşma yapan Mahir Doğan "Evrensel gazetesi 1980 askeri darbesi sonrasında bahar eylemleri ile artan işçi ve emekçi hareketinin taleplerini mücadele ve deneyimlerini daha geniş bir halk kitlesine ulaştırma, işçi sınıfını günlük bir gazeteye kavuşturma düşüncesi ile 1995 yılında yayın hayatına başladı. Birçok kez iktidarlar tarafından yayın hayatının kesintiye uğratılması ve gazeteye uygulanan yüksek para cezalarına rağmen bugün gazetemiz, işçi sınıfı başta olmak üzere, tüm emekçilerin, kadınların, gençlerin ve ötekilerin sesi olmayı sürdürmeye devam ediyor. İktidar partilerinin uyguladığı tüm baskılara karşı gazetemiz, üzerine düşen doğru gazetecilik görevini siz dostları ve okuyucularının vermiş olduğu dayanışma ile sürdürmeye devam ediyor’’ dedi.

"HABERLERİMİZ TEKZİP EDİLİYOR, AĞIR PARA CEZALARI KESİLİYOR"

Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Ercüment Akdeniz de ‘’Evrensel gazetesi ve iktidara muhalif basın adeta susturulmak istenmektedir. Darbe teşebbüsü sonrası iktidar bir torbanın içine atarak Hayatın Sesi TV ve birçok yayınevi ile yayın organını kapattı. Gazetemizin üzerinde öyle bir baskı kuruldu ki yaptığımız haberler tekzip ediliyor, yetmedi çok ağır para cezaları kesiliyor. Yüzlerce gazeteci, akademisyen, bilim insanı ya tutuklu, ya da caza almış durumdalar. Bizler gerek artan kağıt fiyatları, gerekse gazetemize kesilen para cezalarını, okurlarımız ve gazetemizin dostları tarafından gazetemizi sahiplenmesiyle aşmaya çalışıyoruz’’ dedi.

Kahvaltıdan sonra Ercüment Akdeniz, Kor Kitap tarafından basılan 'En Güzel Şarkı' kitabını imzaladı. Akdeniz ayrıca göçmen işçiler için hazırladığı sinevizyon gösterimi ile göçmen çocuk işçileri anlattığı bir sunum yaptı. (Antalya/EVRENSEL)

Çorum’da, Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi