Balçova’da Evrensel ile dayanışma etkinliği düzenlendi

Evrensel ile dayanışma etkinlikleri sürüyor. İzmir Balçova’da düzenlenen dayanışma yemeğinde birçok gazete okuru bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi.

İzmir Balçova’da yapılan dayanışma etkinliğinde, Evrensel Gazetesi İzmir Temsilcisi Özer Akdemir, “1995’ten bu yana işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, kadınların, gençlerin, ekoloji mücadelesi verenlerin sesi olmaya çalıştık. Bu ülkede gerçekler perdelenmeye, gizlenmeye çalışılıyor. Evrensel Gazetesi de dayanışma içinde olduğumuz özgür basın ile bu baskıyı yıkmaya çalışıyor. Bunlar kolay olmuyor ve bunu okurlarımızla birlikte başardık. Bugünlere geldiysek en önemli dayanaklarından biri gazetemizin okurlarıdır. Gerçeğin sesi emeğin habercisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Dayanışma yemeğine emek ve meslek örgütü temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı: DİSK Gıda İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek, Genel İş 7 No’lu Şube Başkanı, Tüm Bel-Sen 1 No’lu şube yönetim kurulu üyesi ile 2 No’lu Şube Başkanı, BES İzmir Şube yöneticisi, Eğitim Sen 4 No’lu Şube Başkanı ile Harita Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyeleri, İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi, Alevi Bektaşi Kültür Derneği Narlıdere Şube Başkanı, CHP İzmir 24. Dönem milletvekili Mustafa Moroğlu, Emek Partisi İzmir İl Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Musa Çam, Bornova Belediye Başkan aday adayı Ferdan Çiftçi, Konak Belediye Başkan aday adayı Birgül Değirmenci, Bornova Belediyesi Başkan aday adayı Bülent Çetinkaya, Karşıyaka Belediyesi Başkan aday adayı Murat Aydın. (İzmir/EVRENSEL)