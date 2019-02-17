17 Şubat 2019 12:06

İzmir'de Evrensel ile dayanışma şenliği düzenlendi

İzmir'de Evrensel Gazetesi ile dayanışma şenliğinde konuşan İzmir Temsilcisi Özer Akdemir: İktidara karşı kalemimizi yere düşürmemek için çabalıyoruz

İzmir'de Evrensel ile dayanışma şenliği düzenlendi

Fotoğraf: Eda Aktaş

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    İzmir'de Evrensel Gazetesi ile dayanışma şenliği düzenlendi. Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde konsere aralarında DİSK'e, Türk-İş'e ve KESK'e bağlı sendikalar ile TMMOB'a bağlı odaların temsilcileri, çeşitli kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı. 100 günü aşkın süredir sendikalı, güvenceli çalışmak için direnişte olan Gıda-İş üyesi Tariş işçileri, KHK işlerine son verilen, mücadele ile işlerine geri dönen Ege Üniversitesi işçileri, gasbedilen toplu sözleşme haklarını gösterdikleri direniş ile geri alan İZENERJİ işçileri salona 'Sesimiz sözümüz olan Evrensel Gazetesi'nin yanındayız' pankartı ile girdi. 

    Etkinliğin açılışında konuşan Evrensel Gazetesi İzmir Temsilcisi Özer Akdemir, Evrensel'in her türlü baskıya, sömürüye, şiddete, tekçi anlayışa, savaş yanlılığına, ayrımcılığa, kadın düşmanlığına, doğa talanına karşı yürütülen mücadelelerin sesi olma ve gerçekleri emeğin-emekçinin gözünden verme çabasında olduğunu belirtti. Evrensel'in ezilenden yana olmanın bedelini çok geçmeden Metin Göktepe'nin polis tarafından öldürülmesi ile ödediğini belirterek "Evrenseli, muhabirini döverek öldürdüler susturamadılar. Haberlerine, karikatürlerine yüzlerce yılı bulan ceza davaları açtılar susturamadılar. Gazeteyi kapattılar, susturamadılar. Yüz binlerce liralık para cezası verdiler, veriyorlar susturamadılar. Susmadık, susmayacağız" dedi. 

    "İKTİDARA KARŞI KALEMİMİZİ YERE DÜŞÜRMEMEK İÇİN ÇABALIYORUZ"

    Fotoğraf: Eda Aktaş

    İktidarın hiçbir muhalif sese tahammül göstermediği, ülkedeki medyanın neredeyse tamamının tek bir havuzda toplandığı bir ortamda Evrensel'in gazetecilik yapmaya devam ettiğini ifade eden Akdemir şunları söyledi "150'ye yakın gazetecinin şu ya da bu gerekçelerle hapsedildiği günümüzde, dünyada basın özgürlüğü alanında listenin sonlarında olma geleneğini yıllardır kimseye bırakmayan bir iktidarın her türlü baskısına karşı kalemimizi yere düşürmemek için çabalıyoruz. Bizim, bugünlere kadar gelebilmemizin, yaşayabilmemizin en önemli dayanağı işte bu salonda bulunan okurlarımız, yani sizlersiniz. Bizim, en karanlık, en çetin günlerde içimizi dolduran "güneşli güzel günlere" olan umudumuz, işçi sınıfının o büyük düşüne, savaşsız, sömürüsüz, barış içinde bir dünya yaratma mücadelesine olan inancımızdır."

    "AKP İŞÇİ SINIFININ SESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR"

    Fotoğraf: Eda Aktaş

    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da siyasi iktidarların toplumu zapturapt altına alabilmek için halkın haber alma hakkını engellemeye çalıştığını dile getirerek "AKP'de öncellerinden aldığı bu görevi en geri noktadan uygulamaya devam ediyor. Sadece siyasal özgürlükleri, demokratik hakları engelleme değil işçi sınıfının da sesinin, demokrasi ve barış taleplerinin görünür olmaması için de haber hakkını engellemeye çalışıyor. Bugünler sadece dayanışmanın değil, ortak mücadelenin de öneminin öne çıktığı günlerdir. Halkın haber alma hakkının, basın ve ifade özgürlüğünün, demokrasi mücadelesinden ayrı düşünmüyoruz. Hükümetin politikalarının emekçiler nezdinde görünür kılınması için basının önemli bir işlevi olduğunu biliyoruz. İşçi sınıfının, demokrasi güçlerinin, barış talebinin kürsüsü olan Evrensel'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Siyasi iktidar ne kadar baskı uygularsa uygulasın gerçeğin kanallarını açık tutmaya devam edeceğiz. Siyasi iktidara bir kez daha hatırlatıyoruz, sizin geçmişiniz de baskı, zorbalık varsa bizim de geçmişimiz de direniş, mücadele ve kararlılık var" dedi. 

    "İKTİDARIN SAVAŞÇI POLİTİKALARINA KARŞI BARIŞI SAVUNCAĞIZ"

    İktidarın patlıcanın biberini fiyatını söylerken merminin de fiyatını hatırlatması yakın zamanda savaşçı politikalarının artacağının göstergesi olduğunu belirten Gürkan şunları söyledi "Bu savaşçı politikalarının karşısında da barışı, halkların kardeşliğini savunacağız. Barışı savunmanın da yolu açık. Yerel seçimler için göstermiş olduğumuz çaba aynı zamanda demokrasi mücadelesinin birleşmesi için verdiğimiz bir çabadır. 31 Marta kadar olan ortaklıklarımız seçim sürecini demokrasi mücadelesine çevirme aynı zamanda 31 Marttan sonra da bu iktidarın ekonomik krizin faturasının işçi sınıfının üzerine yıkmasına karşı, savaşçı politikalarına karşı baskıcı politikalarına da karşı demokrasi mücadelesini birleştirme çabalarıdır. Demokrasi mücadelesinin kazanacağına inanıyoruz. Bunu da yapacak tek güç halkın örgütlü mücadelesidir. İşçisiyle, emekçisiyle, üretici köylüsü ile küçük esnafı bu gerici ablukayı dağıtacağız, demokrasi, barış ve özgürlük kazanacak ve Evrensel ile nice yaşlara." 

    Konuşmaların ardından işçilerden, sendikacılardan ve meslek odalarının temsilcilerinin Evrensel'le dayanışma mesajlarının olduğu bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından Grup Yeldeğirmeni ve Abdal Haluk Tolga İlhan sahne aldı. (İzmir/EVRENSEL)

    Fotoğraf: Eda Aktaş

    EVRENSEL'LE DAYANIŞMA MESAJLARI:

    Tariş işçileri: Direnişimizin başından beri bizi yalnız bırakmayan emekçi dostu Evrensel gazetesinin biz de yanında olacağız. 

    Cihan Erdoğmuş (İzenerji İşçisi): Taşerondan bugüne örgütlenme sürecinde yanımızda olan Evrensel gazetesinin biz de yanındayız. Evrensel'in işçi sınıfının mücadelesinde önemli bir yeri var. 

    İsmail Uzun (KHK'li İzenerji İşçisi): Medyanın önemli bir kısmı işçilerin sorunlarına duyarsız kalıyor. Fakat baktığımız zaman Evrensel bütün sorunlarımızı duyurmamıza yardımcı oldu. Keşke bütün medya grupları Evrensel kadar duyarlı kalsa. Evrensel var olduğu sürece biz de onların yanındayız. 

    Arif Yıldız (Genel İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı): Taşeron döneminden beri yanımızda olan, sesimiz olan Evrensel gazetesinin yanındayız. 

    Memiş Sarı (DİSK Ege Bölge Temsilcisi): Soluksuz bir şekilde işçilerin, emekçilerin yanında olan Evrensel gazetesi ile dayanışmayı büyütüyoruz. 

    Engin Topal (Genel İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı): ESHOT işçisinin toplu sözleşme süreçlerinde ve çalışma yaşamındaki sorunlarında yanında olan Evrensel gazetesinin bundan sonraki süreçte de yanımızda olacağından hiç şüphemiz yok. Biz de Evrensel'in daima yanında olacağız. 

    Serpil Yaşar (Ege Üniversitesi İşçisi): Ege Üniversitesi işçileri olarak direnişimizde Evrensel her zaman yanımızda oldu. Haberlerimizle yanımızda olan Evrensel'i seviyoruz. Hakkımızı kazanmada yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz. 

    Özgür Genç: (Genel İş İzmir 7 No’lu Şube Sekreteri): Medyanın bu kadar baskılandığı bir süreçte gerçek haberleri ile işçi ve emekçilerin sesi, kadının sesi olan Evrensel'in bizler de yanındayız. 

    Makum Alagöz (DERİTEKS İzmir Şube Başkanı): Evrensel gazetesi bizim için Ege bölgesinde deri ve tekstil işçilerinin örgütlenmesine daima yardımcı olan barış ve kardeşlik şehidimiz Korkmaz Tedik'tir.

    Faruk Aksoy (TEKSİF İzmir Şube Başkanı): Evrensel gazetesi bugüne kadar yürüttüğümüz tüm mücadelelerde, yumruğumuzu her kaldırdığımızda her haykırışımızda yanımızda duran, işçilerin direnişlerinde grevlerinde fabrikalarında oturdukları sofrada olan bir gazetedir. Onun için her eve bir Evrensel her direnişe bir Evrensel diyorum

    Necip Vardal (Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı): Kamu emekçilerinin mücadelesine destek veren, KHK hukuksuzluğuna karşı mücadelemizde haberlerimizi yapan, ihraçların geri dönmesinde destek veren Evrensel'in biz de yanındayız. 

    Anıl Kaçar (Tüm Bel Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı): Herhangi bir çadırda, emekçinin yanında olan Evrensel gazetesi ile dayanışmamızı sürdüreceğiz. Evrensel gazetesini emeğin sesi, emeğin örgütlenmesi için yalnız bırakmayacağız.

    Fatih Sürenkök (SES İzmir Şube Eş Başkanı): Evrensel 24 yıldır bizimle. Evrensel'e destek olmamız gerekiyor çünkü doğruları bize gösteren tek gazete. Onu var etmek için bir aradayız, daha güçlü olmak zorundayız. Evrensel sen çok yaşa.

    Lütfi Çamlı (İzmir Tabip Odası Şube Sekreteri): Ana akım medyanın sustuğu, adeta biat ettiği dönemde Evrensel'in sivil toplum örgütlerinin sesini örnek bir gazetecilik göstererek duyurması hepimizi yüreklendirmekte bu yönden Evrensel'e çok teşekkür ediyoruz. 

    Özkan Yücel (İzmir Barosu Başkanı): Bir düşünceyi oluşturmak, bir düşünce etrafında toplanmayı sağlamak ancak özgür haber alma hakkının sağlanması ile mümkündür. Evrensel Gazetesi bu konudaki sorumluluğunu bütün baskılara ve yıldırma operasyonlarına karşı sürdürdü. Biz de bugün açıkça ifade ediyoruz Evrensel ile dayanışmayı sürdüreceğiz.

    Melih Yalçın (TMMOB İzmir İKK Dönem Sözcüsü): Türkiye tarihi bir dönemden geçiyor ve tarihi dönemde insanların gerçek habere ulaşması oldukça zorlaşmaya başladı.  Bu dönemde Evrensel gazetesi de tarihi bir görev üstlendi. Her türlü baskıya rağmen hakikatların insanlara ulaşması için çok özel bir çaba harcıyor. Bize düşen bu çabaya destek ve dayanışma içinde olmak.

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