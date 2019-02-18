Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde ülkücüler öğrenci darbetti

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde ülkücüler, okulun adının Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesine karşı çıkan bir öğrenciyi sınıfına girerek darbetti. Saldırgan grup, ardından okulun tabelasını Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeye çalıştı.

Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini arayarak MHP’ye "50. kuruluş yıl dönümü hediyesi" olarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adını Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi vadetmişti.

Bu gelişmenin ardından üniversite öğrencileri, isim değişikliğine tepki göstererek internet üzerinden imza kampanyası başlatmıştı.

Yaşananlar üzerine bugün hazırlık fakültesindeki bir sınıfa giren ülkücüler, bir öğrenciyi tekme tokat darbetti. Öğrencinin geçtiğimiz günlerde okulun adının değiştirilmek istenmesine tepki gösterdiği iddia edilerek darbedildiği öğrenildi. Öğrencinin durumunun kötü olduğu aktarıldı.

Üniversitenin adının Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesinin gündeme gelmesinden itibaren, ülkü ocaklarının burayı merkez olarak kullanacağı yönünde iddialar öne sürülüyor.

Ulaştığımız rektörlük ise yaşananlara ilişkin herhangi bir bilgi veremeyeceklerini söyledi. (Adana/EVRENSEL)

'Türkeş Üniversitesi' teklifinde Bahçeli'yi rahatsız edecek imza

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