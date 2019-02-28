Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı "Alparslan Türkeş" oldu

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesine yönelik kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi"nin adı "Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" şeklinde değiştirildi.

Söz konusu değişiklik ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile ilgili mevzuatta Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıflar Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılmış sayılacak.

MECLİSTE KABUL EDİLMİŞTİ

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi, 21 Şubat'ta TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Teklif, görüşmeler sırasında siyasi parti grupları adına söz alınmadığı için kısa sürede yasalaştı.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yasal düzenleme nedeniyle memnuniyetini bildirerek, milletvekillerine teşekkür etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin Adana'daki 50. kuruluş yıI dönümü programında Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi arayarak, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adını Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirileceğini bildirdiğini anımsattı. Akçay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP Grup Başkanı Naci Bostancı'ya teşekkür etti.

CHP'Lİ ÖZKOÇ DA MEMNUNİYETİNİ BELİRTTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet dileğinde bulunarak, düzenlemeden dolayı memnuniyetini ifade etti.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yapılan değişiklikten onur duyduğunu belirterek, Alparslan Türkeş'in Türk siyasetinde çok büyük bir karşılığı olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, alınan karar gereğince, TBMM Başkanı seçimini yapmak ve 24 Şubat Pazar günü saat 12.00'de toplanmak üzere, birleşimi kapattı. (AA)

MHP'YE JEST İÇİN Mİ DEĞİŞTİRİLİYOR?

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları | Fotoğraf: Umut Köseoğlu

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmek istenmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.

Öğrenci ve akademisyenlerin, komisyonda kabul edildikten sonra Meclis gündemine getirilen teklife karşı internet ortamında imza kampanyası başlattığını hatırlatan Hatimoğulları, “Yerel seçimler öncesi AKP ve MHP arasında kurulmuş olan ittifakı pekiştirmek için, jest mi yapmak istemektedir?” diye sordu.

Üniversitenin isminin hangi gerekçe ile bu süreçte, alelacele değiştirilmek istendiğini soran Hatimoğulları, şu sorulara yanıt istedi:

Bir üniversitenin isminin değiştirilmesinin gerekçesi, bu düzenlemede belirtildiği gibi “belirli bir dönem ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi yönünde çalışan siyasi liderlerin adlarının” verilmesi ise isim verme konusunda şimdiye kadar neden çoğunlukla ana akım ve sağ siyasetçilerin isimleri tercih edilmiştir?

Ülkenin demokrasi, özgürlük ve barış yönünde ‘kalkınması ve ilerlemesi’ için mücadele veren siyasi liderlerin isimleri neden üniversitelere verilmemektedir?

İdeolojik olarak, salt toplumun belli bir kesimini kapsayan bu düzenleme, toplumun diğer kesimlerini yok saymakta değil midir?

Adana’yı evrensel olarak temsil etmiş Yaşar Kemal, Yılmaz Güney isimleri de üniversitelere verilecek midir? Türkiye’de önde gelen fizikçilerden olan Erdal İnönü ismi neden şimdiye kadar hiç bir üniversiteye verilmemiştir?

Bir dönem Bakanlık yapmış Şerafettin Elçi'nin ismini de Şırnak üniversitesine vermeyi düşünüyor musunuz?

Farklı toplumsal kesimler için taşıdığı önem ve değer düşünüldüğünde, Behice Boran’ın ismini bir üniversiteye vermeyi düşünüyor musunuz?

(Adana/EVRENSEL)

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