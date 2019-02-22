Leyla Güven’in açlık grevi 107’nci günde

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in sürdürdüğü açlık grevi 107’nci gününe ulaştı.

8 Kasım 2018’de tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevine başlayan Güven, 25 Ocak’ta tahliye edilmesi sonrasında da eylemini Diyarbakır’daki evinde sürdürmeye devam etti.

ZİYARETLER SÜRÜYOR

Fotoğraf: MA

Leyla Güven’i evinde ziyaretler de sürüyor. Leyla Güven Haklıdır Tecrit Kalkmalıdır İnsiyatifi üyeleri, Güven’i evinde ziyaret etti. Güven’in ziyaret etmek için Diyarbakır’a gelen heyette Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu’nun yanı sıra Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), 78’liler Girişimi, Emek Partisi (EMEP) temsilcileri yer aldı.

Güven'in kentin Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’ndeki evine gelen heyet üyeleri, ziyaretlerinin ardından kapının önünde basın açıklaması yapmak istedi, ancak polis engeli ile karşılaştı.

ABLUKA GENİŞLETİLDİ

Güven'in evinin etrafında günlerdir süren abluka bir adım daha genişletilerek yaşadığı sitenin içerisine de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çevik kuvvet ekipleri konumlandırıldı.

Valiliğin “Açlık grevine girmek ve destek verme eylemlerinin yapılması yasaktır” kararını gerekçe olarak sunan polislerle uzun süre tartışan Koçyiğit, engelleme girişimlerine rağmen kendilerini takip eden basın mensuplarına konuştu.

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"KONUŞMAKTA BİLE ZORLANIYOR"

Leyla Güven Haklıdır Tecrit Kalkmalıdır İnsiyatifi adına konuşan Koçyiğit, ziyarette bulundukları Güven’in yorgun olduğunu ve konuşmakta dahi zorlandığını paylaştı.

Koçyiğit, şunları söyledi:

“12 Eylül uygulamaları ile yönetiliyor bu ülke. Bu uygulamaların kaldırılması için ve ülkenin demokratikleşmesi için bu eyleme başladı. Leyla, dayanışmanın onu güçlendirdiğini, aldığı mesajlardan güç aldığını, açlık grevi eylemcilerinden aldığı mesajların onu mutlu ve umutlu ettiğini söyledi. Kolay kolay ölmeyeceğini ve bu direnişi zaferle taçlandıracağını da söyledi. Biz de bir kez daha İnsiyatif olarak ülke yurttaşlarına çağrıda bulunuyoruz. Leyla Güven’in yanında duralım, sesini duyuralım.”

"YAŞAMAK VE YAŞTMAK İÇİN..."

Leyla Güven için Adalet ve İçişleri bakanlarına da seslenen Koçyiğit, “Yasalarınıza uyun ve Sayın Öcalan'a, siyasi tutsaklara yönelik tecridi kaldırın. Cezaevlerinde açlık grevlerinin yayıldığını biliyoruz ve cezaevlerinden tabutların çıktığı bir süreç istemiyoruz. Eğer tecrit kaldırılmazsa ve eylemler devam ederse bu ülke daha büyük bir karanlığa doğru ilerleyecektir. Yaşamak ve yaşatmak bizim temel amacımızdır, ama bu yaşam da onurlu bir yaşam olmalıdır” diye konuştu.

KARADENİZ'DEN BİR HEYET DE ZİYARET ETTİ

Karadeniz bölgesinden bir heyet ziyaret etti. Bir maden işçisinin gönderdiği maden işçisi heykeli ve Karadenizli kadınların gönderdiği yöresel şal Güven’e teslim etti. Karadenizli dostlarının gönderdiği anlamlı hediyelerin kendisini mutlu ettiğini belirerek, “Aynı zamanda bu hediye bana moral ve güç verdi. Bu hediyeler beni umutlandırdı ve heyecanlandırdı. Bu tür destek ve hediyeler eylemi daha da güçlendiriyor. Hediyelerinizi saklayacağım” dedi. (Diyarbakır/MA)

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