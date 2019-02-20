Leyla Güven'in mahallesi ablukada: Polis olmasa ne gerginlik olacak!

Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması için 105 gündür açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in taleplerine kulak tıkandığı gibi evinin çevresi de sürekli polis ablukasında tutuluyor.

Cezaevinden çıktığı günden bu yana evinin önünde ve etrafında TOMA ve zırhlı araçlar bekleyen Güven’e destek eylemlerine gelenlere de müdahale ediliyor.

Güven’in evi açlık grevinin 100. gününde 15 ilden Diyarbakır’a “100’üncü Gününde Leyla’ya, Tecridi Kırmaya” sloganıyla yapılan yürüyüş öncesi de polis bariyerleriyle çevrilmişti. Günlerdir duran bariyerler dün kaldırılırken, zırhlı araçların bekleyişi ise sürüyor.

GÖRÜNTÜLERİYLE BASKI UYGULUYORLAR

Leyla Güven’in evinin çevresindeki durumu yerinde görmek için yola çıkıyoruz. Evin önündeki caddede boyu yürüyoruz, Leyla Güven’in esnaf komşularıyla sohbet etmek istiyoruz. Bir kısmı “Siyasetten anlamam abe” deyip bir kısmı çekindiğini açıkça belirterek konuşmak istemediğini söylüyor. Cadde üzerindeki genç bir esnafla konuşuyoruz. “Psikolojik baskıdır yaptıkları” diyor. “Kadın çıktığından beridir, buradalar işte. Hiçbir şey yapmasalar da görüntüleriyle baskı uyguluyorlar” diyen esnaf, Güven’in talepleri için “İşi zora sokuyorlar. Uygulanması çok zor talepler değil” diyor.

POLİS OLMASA NE GERGİNLİK YAŞANACAK Kİ?

Komşularla konuşmakta ısrarcıyız! Devam ediyoruz cadde üzerinde ilerlemeye. Soluklanmak için girdiğimiz dükkanda başlıyoruz konuşmaya. İkisi kadın üç kişi var içerde. Konuşma teklifimizi hemen kabul ediyorlar. Taleplerin uygulanmasının zor olmadığını söyleyip “Talepleri bizim de taleplerimizdir.” diyorlar. Her biri ile ayrı ayrı konuşuyoruz ama hepsi birbirinin söyledikleri için “Katılıyorum” diyor. Sonra tekrardan ekliyor kadın “Sürekli kıyamet kopacak izlenimi yaratıyorlar. Polis olmasa ne gerginlik yaşanacak ki? Bu halk Güven’i görse ne olacak?” diye soruyor. Ardından erkek olan giriyor araya “ Özgürlük diye bir şey yok. Daha haklarımızı kullanamıyoruz. Ne gerek var polise? Böyle insanları korkutmaya çalışıyorlar. Başka bir nedeni de yok” diyor. (Diyarbakır/EVRENSEL)

AVRUPA KONSEYİ VE CPT’YE ÇAĞRI

Leyla Güven’i evinde ziyaret eden İrlandalı AP Milletvekili Martina Anderson, Mezopotamya Ajansına (MA) açıklamalarda bulundu. Leyla Güven’in sağlığı noktasında endişeli olduğunu ifade eden Anderson, “Leyla’nın sağlığı konusunda endişeliyim. Çok zayıf düşmüş durumda. Kararlılığından dolayı da çok etkilendim. Leyla Güven ile birlikte 315 kişi daha açlık grevi eyleminde” diye konuştu. Anderson, “Leyla Güven’in talebi karşılanabilecek bir talep. Avrupa’yı, Avrupa Konseyi ve CPT’yi harekete geçmeye çağırıyorum. Türkiye hükümetinin kendi yasalarını uygulaması, Sayın Öcalan’ın ailesi ve avukatları ile görüştürülmesini istiyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)

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