Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, açlık grevindeki Leyla Güven'i evinde ziyaret etti. 105 gündür açlık grevinde olan DTK Eş Genel Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Güven'i ziyareti sonrasında konuşan Temelli "Türkiye cezaevlerinde yüzlerce tutuklu ve dünyanın birçok yerinde bu eyleme katılmış arkadaşlarımız var. Herkesin ortak sözü barıştır" dedi. Türkiye'de tecrit devam ettikçe demokrasi ve barıştan söz edilemeyeceğini söyleyen Temelli, "Bir an önce tecridin sonlanması için herkesin duyarlılık göstermesi lazım. Adalet Bakanlığı kendisinin uymak zorunda olduğu yasalara derhal uymalıdır" dedi. Tecride son verilmesinin, aile ve hukukçuların görüşmesinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Temelli "Bu konu hukuk ve yasa tanımazlık haline gelmiştir. Tüm Türkiye kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyorum" dedi.

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"KÜRT SORUNU BÜTÜN SORUNLARIN KAVŞAĞINDADIR"

Leyla Güven'in sağlık durumunun çok ciddi boyutlara ulaştığını aktaran Sezai Temelli, daha kötü sonuçlar doğmadan gerekenin derhal yapılması gerekliliğine dikkat çekti. Sivil toplum örgütlerine de çağrıda bulunan Temelli, "Sivil toplum örgütleri girişimlerde bulunmalı, bu duyarlılığı göstermeli" dedi. Güven'in durumuna ilişkin yeterince kamuoyunun oluşmadığını söyleyen Temelli, kamuoyunun bu konudaki kayıtsızlığı devam ediyor. Tecrit meselesi diğer meselelerden yalıtılmamalı. Türkiye'de Kürt sorunu, tecrit sorunu bütün sorunların kavşağındadır. Bu sorunlar diğer meselelerden ayrı düşünülmemeli" dedi.

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"SEÇİMDEN ÖNEMLİSİ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİDİR"

Barış sürecini de hatırlatan Temelli "Bu ülkede iki yıl boyunca umuda uyandınız, barışa uyandınız, bir düşünsün insanlar" diyerek kamuoyuna duyarlılık çağrısını yineledi. İktidarın ve Adalet Bakanlığının sessizliğini "Bu konudaki sessizliğin sebebi seçim hesabı yaparak göz ardı etmekse, bu konuyu ihmal edip seçim başarısı için böyle hareket ediliyorsa yanılıyorlar. Seçimden daha önemlisi Türkiye'nin geleceğidir" diyerek yorumlayan Temelli, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere yetkililerin acilen adım atması gerektiğini söyledi. (HABER MERKEZİ)