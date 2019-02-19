Demirtaş AP ve AKPM üyelerine Leyla Güven için mektup yazdı

HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 104 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi parlamenterlere mektup yazdı.

Demirtaş’ın yolladığı mektup şöyle:

“Türkiye Parlamentosunun bir üyesi olan, milletvekili arkadaşım Sayın Leyla Güven, bu mektubun kaleme alındığı tarih itibariyle 104 gündür açlık grevindedir. Onunla birlikte cezaevlerinde ve dışarıda yaklaşık 320 kişi de açlık grevini sürdürmektedir.

Arkadaşlarımın ölüm sınırına dayanan açlık grevlerinin tek talebi, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün, barış ve diyalog ortamının egemen olması amacıyla Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan tecride ivedilikle son verilmesidir.

Bu haklı, hukuki ve meşru talep hem Türkiye'nin hem Suriye'nin hem de doğrudan Avrupa'nın güvenlik, huzur ve istikrarına somut katkılar sunabilecek gerçekçi bir taleptir.

Açlık grevindeki arkadaşlarım günden güne ölüm sınırına yaklaşırken, Hükümetin bu önemli konuyu görmezden gelmesi durumun vahametini ve ciddiyetini arttırmaktadır. Barış ve demokrasi uğruna ölümü göze alarak açlık grevi yapan yüzlerce insan ve onları destekleyen milyonların çığlığını sizin de duyacağınıza inanıyorum. Bu konuda kamuoyu yaratılabilmesi, açlık grevlerinin bitirilmesi için bu meşru taleplerin bir an önce karşılanmasının sağlanması amacıyla elinizden gelen bütün imkânlarla destek olacağınıza yürekten inanıyorum.

Avukatlarım ve partim aracılığıyla sizlere ulaştırdığım bu mektup vesilesi ile bulunduğum cezaevinden sizlere sıcak selam ve sevgilerimi gönderiyor, güzel günlerde görüşebilmeyi umut ediyorum.” (HABER MERKEZİ)