Ödemiş'te DSP adayı Özgür Köksal "CHP için" adaylıktan çekildi

İzmir'de Demokratik Sol Parti (DSP) Ödemiş Belediye Başkan Adayı Özgür Köksal, adaylıktan çekildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)-İYİ Parti İttifakı Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş ile bir araya gelen Köksal, CHP'ye zarar vermemek adına bu kararı aldığını söyledi.

DHA'nın haberine göre 31 Mart yerel seçimleri için 19 Şubat'ta DSP'den Ödemiş Belediye Başkan Adayı olan Özgür Köksal, bugün adaylıktan çekildiğini açıkladı. Çekilme kararı sonrası CHP Ödemiş İlçe Başkanlığı'nda Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş ve partililerle görüşen Köksal, "Adaylıktan çekilme kararı aldım. Ekip arkadaşlarımla görüşerek böyle bir durumun CHP'ye zarar vereceğini gördüğüm için bu kararı verdik. Doğru olan buydu. Birleşerek kazanacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesi DSP, CHP'den aday gösterilmeyen "küskün"lerin adresi olmasıyla dikkat çekerken Ödemiş bu anlamda farklı bir örnek oldu. (HABER MERKEZİ)

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