CHP'den aday gösterilmeyenler neden başka partiye 'transfer' oluyor?

Sinem UĞUR

İstanbul

“Bir siyasi partiden diğer siyasi partiye aday geçişi” 31 Mart yerel seçimleri öncesi öne çıkan gündemlerden oldu. “Asla geçiş olmaz” denilen siyasi eğilimler arasında bile aday transferleri yaşanırken bu konuyla en çok gündeme gelen parti ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. Yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanlarının ve küskünlerin adresinin Demokratik Sol Parti (DSP) olması, Milas’ta CHP belediye başkan adayıyken AKP’ye geçen Barış Saylak'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde, “Büyüksün reisim” demesi ilk anda akla gelenler.

Evrensel’e konuşan Cumhuriyet gazetesi yazarı, Siyaset Bilimci, Doç. Dr. Deniz Yıldırım ‘aday geçişlerini’ iki açıdan değerlendirdi. Birincisi yeniden belediye başkan adayı gösterilmediği için başka partiye geçerek aday olan kişinin kendini vazgeçilmez görmesi. İkincisi CHP’deki antidemokratik aday belirleme süreçlerinin sonuca ‘başka partiye geçiş’ olarak yansıması.

Hem “transferlerin” nedenini Deniz Yıldırım ile konuştuk hem de CHP’den diğer partilere geçişleri derledik.

“KİMSE KOLTUĞU BIRAKMAK İSTEMİYOR”

Siyaset Bilimci Deniz Yıldırım, konuyu önce tekrar aday gösterilmediği için başka partiden aday olanlar açısından değerlendirdi:

“Burada kendini vazgeçilmez görme eğilimi var. Bu siyaseten çok sorunlu bir şey. Erdoğan’ın ‘Ben gidersem devlet çöker’ demesiyle, 32 yıldır belediye başkanlığı yapan birinin ‘Ben gidersem belediye çöker, benden başka burayı kimse yönetemez, halk beni istiyor’ demesi arasında kategorik olarak bir fark yok. Bu durum, Türkiye’de siyasetin ne kadar şahıs merkezli olduğunu ve siyaseti topluma daha bağımlı hale getirme yönünde bir eğilim olmadığını gösteriyor. Kimse kendiliğinden koltuğu bırakmak istemiyor ve bu siyasi bir kültüre dönüştü. Bu muhalefette de böyle, iktidarda da. Türkiye’de siyaset Erdoğan eliyle nasıl tamamen tek kişi elinde şekilleniyorsa, farklı partilerin belediyelerinde de benzer bir şekillenişin olduğunu görüyoruz.”

“GEÇİŞLER AYNI ZAMANDA BİR SONUÇ”

Yıldırım “CHP’de veya muhalefet partilerinde aday belirleme süreci ne kadar demokratik yönetildi?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Muhalefetteki partilerin aday belirleme süreci çok tartışmalı geçti ve tatmin edici bir yöntem kullanılamadı. Bu durum DSP gibi partilerin bu tepkiyi kendi lehine çevirmek adına uygun bir zemin bulmasına yol açtı. Kişilerin farklı farklı partilere geçip aday olması sadece neden değil, aynı zamanda bir sonuç olarak görülmeli. Muhalefetin süreci yanlış yönetmesiyle bağlantısı var. Örneğin Murat Hazinedar neden aday yapılmıştı, şimdi neden yapılmadı? CHP açıklama yapamadığı için ve zaten bir önceki aday belirleme yöntemi de sorunlu olduğu için bugün o sorunun devamı yaşanmış oluyor. CHP, iktidar partisini katılımcı olmayan, tek elle yönetim şekli nedeniyle eleştiriyorsa, o zaman kendisinin bunun tam aksi bir model ortaya koyması gerekir.”

Siyasi etik soruna da dikkat çeken Yıldırım, “AKP için de bunu söyleyebiliriz. Kendi belediye başkanlarını görevden alıyor ve topluma niye görev aldığı noktasında bir açıklama yapmıyor. Görevden almayı gerektiren bir durum varsa ortada, peki o zaman bu kişiler neden yargı önüne getirilmiyor. Türkiye’de yerel seçime dair yaşanan bu sorun son 2 yıldır karşı karşıya olduğumuz tablonun devamı. Yeni bir durum değil aslında” ifadelerini kullandı.

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“MİLAS ÖRNEĞİNDE ‘BİAT’ GÖRÜNTÜSÜ VERMEK İSTEMİŞLER”

Milas örneğiyle ilgili olarak da ayrı bir parantez açan Deniz Yıldırım, videodaki ‘biat’ görüntüsüne dikkat çekti: “Barış Saylak belediye başkanı değil. Burada, CHP’li birinin Erdoğan’a ‘Reisim’ diyerek biat etme görüntüsünün kameraya alınması ve bunun sosyal medya üzerinden dağıtılması, daha çok dikkat çekiyor. Verilmek istenen mesaja bakmak gerekir. Boyun eğen bir görüntü vermek istemişler açıkçası.”

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CHP’DEN FARKLI PARTİLERE TRANSFER OLAN İSİMLER

DSP’NİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HAYDAR YILMAZ OLDU

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı, 1999-2004 yılları arasında CHP’den Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapan Haydar Yılmaz oldu.

MUSTAFA SARIGÜL VE HANDAN TOPRAK DSP ADAYI

Partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen ve CHP'den istifa eden Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak DSP’ye geçti ve DSP’nin Avcılar adayı oldu.

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül de DSP'den Şişli Belediye Başkan adayı oldu.

TEKRAR ADAY GÖSTERİLMEYEN BELEDİYE BAŞKANLARININ YENİ ADAYLIK ADRESİ DSP OLDU

CHP'den istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, DSP'den aday oldu.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, 31 Mart'taki yerel seçimlerde aday gösterilmemesi üzerine CHP'den istifa etti. Başka bir partide siyasete devam edeceğini açıkladı. Saka’nın DSP’ye geçeceği tahmin ediliyor.

CHP'nin İzmir Kiraz'dan yerel seçim için tek aday adayı olan üyesi Salim Özkarakaş, CHP- İYİ Parti ittifakı sonrası ilçede İYİ Partili Mehmet Emin Avşar'ın aday gösterilmesinin ardından partiden istifa edip, DSP'den aday oldu.

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Buca Belediye Başkan Adayı da CHP’den yeniden aday gösterilmeyen İsmail Bekiroğlu oldu.

Tire Belediye Başkanı CHP’li Tayfur Çiçek’in ve Karaburun Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Dinçer Özlüoğlu da DSP’ye geçti. Çiçek ve Özlüoğlu’nu kendi ilçelerinde belediye başkan adayı gösterilmesi bekleniyor.

AKP, MHP VE DP’YE KATILANLAR DA OLDU

Yine aday gösterilmeyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un seçime Demokrat Parti’den gireceği iddia ediliyor.

CHP'li Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, yeniden aday gösterilmemesinin ardından partisinden istifa ettiğini, siyasete MHP’de devam edeceğini açıkladı.

CHP Fethiye Belediye Başkan aday adaylarından biri olan Keramettin Yılmaz, partisinin Fethiye Belediye Meclis Üyesi 4 kişi ile birlikte istifa edip, AKP’ye katıldı.

Barış Saylak, Muğla'nın Milas ilçesinde CHP belediye başkan adayıyken AKP’ye geçti.

CELAL DOĞAN ANTEP’TEN ADAY

DSP’nin Antep adayı Celal Doğan, diğer isimlerden farklı. CHP, 1989 ile 2004 yılları arasında üç kez seçimi kazanarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Celal Doğan’ı belediye başkan adayları yapmak istemişti. Ancak Doğan’ın geçmişte HDP’de siyaset yapması, CHP ile ittifak yapan İYİ Partinin itirazlarına neden olmuştu. Antep, CHP’nin İYİ Partiye bıraktığı iller arasında.

CHP’nin aday göstermediği Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın da DSP’ye geçmesi tartışılıyordu. Ancak Mirza, Gazete İsmail Saymaz’a, DSP’ye geçmeyi ‘vicdanının elvermediğini’ söyledi.