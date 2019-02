'Türkeş Üniversitesi' teklifinde Bahçeli'yi rahatsız edecek imza

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın kendisini arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne Alparslan Türkeş'in isminin verileceğini düşündüklerini açıklamasının ardından Meclis'e kanun teklifi geldi. Ancak kanun teklifinde MHP'den ayrılarak AKP'ye geçen Yıldırım Türkeş'in imzasının olması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'yi arayarak MHP’ye 50. kuruluş yıl dönümü hediyesi olarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin isminin Milliyetçi Hareket Partisinin kurucusu ve ilk genel başkanı olan Alparslan Türkeş’in adının verilmesini söylemesinin 4 gün sonra Meclis harekete geçti. AKP Ankara Milletvekili ve Alparslan Türkeş'in oğlu Yıldırım Türkeş ve AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı'nın yanı sıra çok sayıda milletvekilinin imza attığı kanun teklifinde Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesi istendi.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin gerekçesinde “Yükseköğretim kurumlarına bakıldığında ülkemizin siyasal geçmişsindeki önemli kişilerin isimlerinin üniversitelere verildiği görülmektedir. Özellikle belli bir dönem ülkemizin kalkınma ve ilerlemesi yönünde çalışan siyasi liderlerin adlarının verildiği üniversiteler hatırlanabilir” denildi. Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan'ın örnek verildiği gerekçede, “aynı dönemde görev yapan ve ülke siyaseti üzerinde önemli etkileri olan Alparslan Türkeş'in adının da 1969 ve 1973 yıllarında milletvekili olarak seçildiği il olan Adana'daki Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne verilerek, üniversitenin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde değiştirilmesi amaçlanmaktadır” denildi.

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINA BİR YIL DAHA

Teklifte başka bir madde ise iş güvenliği uzmanları ile ilgili oldu. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranıyor. A ve B sınıfı işyeri güvenliği uzmanlarının sayıca yetersizliği nedeniyle 2015'te geçici maddede değişiklikte C sınıfı uzmanların B sınıfı işyerlerinde, B sınıfı uzmanların ise A sınıfı işyerlerinde çalışabilmelerine izin veren düzenleme yapılmıştı. Bu kanun teklifi kabul edilirse C sınıfı uzmanları da B sınıfı uzmanlar gibi 2020 yılına kadar bir üst kategorideki işyerinde çalışabilecek.

Öte yandan “Basılı kitap ve süreli yayınların teslimi katma değer vergisinden istisna edilmesi, petrol Piyasa Kanunu'nda değişiklik yapılarak serbest kullanıcıların stok ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle akaryakıt temininde avantaj sağlanmasının hedeflenmesi, su ürünlerinin istihkak hakkının kiralanmasına ilişkin uygulama açısından devamlılığının sağlanarak ilgili sektörde yaşanması muhtemel sorunların önlenmesi, tarımsal ürünlerin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla üreticilerimize tarımsal kredi borçlarını yapılandırma imkanı, Ramazan ve Kurban bayramında gerçekleştirilen ikramiye ödemeleri dikkate alınmaksızın bakıma ihtiyacı olan engellilerin mevcut yardım ve hizmetlerden yararlanmaya devam edebilmesi ve bu nedenle kesilmiş olan yardım miktarının geriye dönük olarak vatandaşlarımıza ödenmesinin sağlanması” başlıklarında da kanu değişiklikleri teklifte yer aldı. (Ankara/EVRENSEL)