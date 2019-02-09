Erdoğan’dan MHP’ye ‘hediye’: Üniversitenin adı Türkeş diye değişiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın MHP’ye 50. kuruluş yıl dönümü ‘hediyesi’ olarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilebileceğini ifade etti.

“Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir” diyen Bahçeli, “Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur." (AA)

