İZENERJİ işçileri delege seçimlerinde ‘kırmızı liste’ dedi

Metehan UD

İzmir

Genel kurul öncesi delege seçimlerini gerçekleştiren Genel-İş üyesi İZENERJİ işçilerinin büyük çoğunluğu, mevcut yönetimin ve işyeri temsilcilerinin çoğunun buluştuğu kırmızı listeden yana oy kullandı. Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, “İşçilerin sandıkta verdiği mesajı dikkate alacağız. Şimdi önümüzde TİS süreci var” dedi.

DİSK Genel-İş’e bağlı şubelerin kongre süreçleri devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ şirketinde örgütlü Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube de 16 Mart’ta yapılacak genel kurul öncesi delege seçimlerini tamamladı.

Delege seçimlerinde iki ayrı liste yönetim için işçilerden görev istedi. Mevcut yönetim ile işyeri temsilcilerinin büyük çoğunluğu kırmızı liste etrafında aday çıkarırken bazı temsilciler de beyaz liste etrafında bir araya geldi. Önceki gün tamamlanan seçimlerde işçilerin önemli bir kısmı seçimlerde oy kullandı. Büyükşehir Belediyesinin 20 biriminde yapılan seçimlerin 17’sini kırmızı liste 3’ünü beyaz listenin delegeleri kazandı. 250 delegenin 220’si kırmızı liste tarafından belirlendi.

"ARKADAŞLARIMIZ UYARIDA BULUNDU"

Seçimlerle ilgili konuştuğumuz Şube Başkanı Arif Yıldız, seçimlerin demokratik bir havada geçtiğini belirterek, “Kongre tarihi kesinleşince bütün temsilci arkadaşlarımıza tek bir liste etrafında toplanmak için çağrı yaptık ve temsilcilerin tamamına yakını ile birlikte kırmızı listeleri oluşturduk. Birçok noktada da delegelerimizi ön seçimle belirledik. İşçi arkadaşlarımızın delege seçimlerinde bizi eksiklerimiz konusunda uyardıklarını düşünüyorum. Bazı birimlerde seçimler başa baş sonuçlandı. Beyaz liste ile seçime girenler de bizim mücadele arkadaşımızdır. Kongreden daha da yenilenerek ve mücadele açısından da güçlenerek çıkacağımızı inanıyorum. 4 senelik süreçte eksiklerimizi de gidererek yolumuza devam edeceğiz. Eksiklerimizi birimlerde tamamlayarak yolumuza devam edeceğiz. Bize oy veren ya da vermeyen işçilerin güvenini boşa çıkarmayacağız” dedi.

"TASLAĞI BİRLİKTE HAZIRLAYACAĞIZ"

Önlerinde bir toplusözleşme süreci olduğunu ifade eden Yıldız şunları söyledi: “Aslolan geçimdir, seçimler geçicidir. Önümüzde bir TİS var ve işçilerin bizden beklentisi yüksek. Taslağımızı da birlikte temsilciler toplantısında beraber hazırlayacağız. Toplusözleşmeyi iyi bir şekilde bitirebilmek için kırmızı-beyaz liste ayrımı yapmadan bütün arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Yetkimize itiraz edilmesi ve yapacağımız basın açıklamasına polisin saldırması karşısında bütün birimlerimizde İZENERJİ işçilerinin ve örnek bir dayanışma sergileyen Genel-İş’in tüm şubelerin örgütlü olduğu büyükşehir ve ilçe belediyesi işçilerinin mücadelesinin kazanımlarıyla ve kongrede işçi arkadaşlarımızdan alacağımız güçlü iradeyle TİS masasına oturacağız, bunun için daha güçlüyüz."