21 Şubat 2019 12:02

Sincan Belediyesi'ne metal işçisi başkan adayı

Ankara Sincan’da emek ve demokrasi güçleri 50 yıllık metal işçisi ve EMEP üyesi Ferhat Gürkan’ı bağımsız aday olarak gösterdi.

Sincan Belediyesi'ne metal işçisi başkan adayı

Fotoğraf: Evrensel

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    Ankara'da Sincan aralarında EMEP, HDP, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, DSİP'in de bulunduğu emek ve demokrasi güçleri, metal işçisi Ferhat Gürkan'ı Sincan Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olarak gösterdi. Emek Partisi üyesi ve 50 yıllık işçi olan Gürkan, 1998 yılında Türk Traktör Fabrikası'nda direnişin örgütleyicileri arasındaydı. Gürkan, “Sincan'da işçi ve emekçilerin yerel yönetimleri yönetebileceğini ispat etmek istiyoruz” dedi.

    Ankara'da işçi ve emekçilerin yoğun olarak yaşadığı Sincan ilçesinde, emek ve demokrasi güçleri bağımsız aday çıkardı. Sincan Belediyesi Bağımsız Adayı Ferhat Gürkan, emek ve demokrasi güçlerinin düzenlediği ortak basın açıklamasında tanıtıldı. Adaylığını ilan eden Gürkan, “Sincan'da işçi ve emekçilerin yerel yönetimleri yönetebileceğini ispat etmek istiyoruz” dedi. Yerel yönetimlerde halkın ihtiyaçlarına göre düzenlenen, şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim anlayışını savunduklarını belirten Gürkan, Sincan'ı işçiler, gençler, kadınlar, muhtarlar ve köy dernekleriyle birlikte yönetmek istediklerini dile getirdi. AKP ve CHP'nin yerel yönetim dayatmalarına karşı işçilerin alternatifsiz olmadığını göstermek için emek ve demokrasi bileşenleriyle birlikte bağımsız bir aday göstermeye karar verdiklerini ifade eden Gürkan, “İşçi ve emekçilerin yoğun olarak yaşadığı Sincan ilçesinde başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

    1998 TÜRK TRAKTÖR DİRENİŞİNİ ÖRGÜTLEDİ

    Ferhat Gürkan, 1 Mayıs 1956 tarihinde Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Emremsultan Köyü'nde doğdu. Ortaöğrenim mezunu ve 50 yıllık işçi olan Gürkan, küçük yaşlardan itibaren işçiliğe başladı. 1970'li yıllarda mücadeleye atılan Gürkan, özellikle metal fabrikalarındaki direnişlerde aktif rol aldı. 18 yıl Türk Traktör fabrikasında çalışan Gürkan, 1998 yılındaki büyük metal fırtınasında Türk Traktör fabrikasındaki direnişi örgütledi. EMEP üyesi Gürkan, evli, bir çocuk babası ve halen OSTİM/İvedik bölgesinde bir doğalgaz firmasında çalışıyor. (Ankara/EVRENSEL)

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