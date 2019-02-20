Çiğli'de işçilerin bağımsız meclis üyesi adayı Cihan İşçi oldu

Çiğli'de işçilerin bağımsız adayı DERİTEKS Örgütlenme uzmanı Cihan İşçi oldu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için dün ilçe seçim kurullarına yapılan adaylık başvuruları tamamlandı. Siyasi partiler başkan ve belediye meclis üyeleri listelerini teslim ederken bağımsız başkan ve meclis üyesi adayları da başvurularını gerçekleştirdi.

Çiğli'de emek ve demokrasi güçlerinin ortak aday çıkaramaması üzerine bazı fabrikalardan işyeri temsilcileri de belediye meclisinde taleplerini getirecek bir meclis üyesi olması için ortak aday çıkarma kararı aldı. DERİTEKS Örgütlenme Uzmanı Cihan İşçi, Çiğli'de işçilerin bağımsız adayı oldu.

Daha önce Schneider Elektrik'te Birleşik Metal Sendikasi İşyeri Baştemsilciliği yapan Cihan işçi, Akar Tekstil, Dost Cam, Billur Tuz ve Luna Elektrik fabrikaları gibi pek çok fabrikanın örgütlenme mücadelesinde ve Çiğli İşçi Kurultay'ın toplanmasında görev aldı.

"YEREL YÖNETİMLERDE İŞÇİLERİN DE SÖZ HAKKI OLMASI İÇİN"

Evrensel'e konuşan Cihan İşçi "İşçi-emekçi ilçesi olan Çiğli'de seçime girecek olan mevcut siyasi partilerin işçilerin çıkarları için çaba göstermeyeceği aşikardır. İşçileri seçeneksiz bırakmamak için, yerel yönetimlerde işçilerin de söz hakkı olması için aday olarak bizim de çıkmamız gerekiyordu" dedi.

"DERİTEKS'İN DE ADAYI"

DERİTEKS İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz de, Cihan İşçi'yi destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Alagöz de "Çiğli Organizede sanayide yıllardan beri emek mücadelesi veren Cihan İşçi'nin işçilerin belediyede sesi olması için Cihan İşçi bizim de adayımızdır" dedi.

Emek Partisi Çiğli İlçe Örgütü de Cihan İşçi'yi destekleyecek. (İzmir/EVRENSEL)