TBMM'de "Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu" sonunda kuruldu

TBMM Genel Kurulunda görüşülen ve beş siyasî partinin desteği ve oy birliği ile Türkiye'de bir ilk olarak hayvan hakları ihlallerinin araştırılacağı ve çözüm yollarının belirleneceği bir araştırma komisyonu kuruldu.

Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu tarafından komisyonun kurulması ile ilgili yapılan açıklamada, "Eylül 2018'den bu yana verdiğimiz mücadele, bugün ilk meyvesini verdi. Defalarca duyurduğumuz taleplerimizden birincisi, yasa teklifinin hayvan hakları mücadelesi veren sivil toplum kuruluşları ile birlikte hazırlanması idi. Bugün 'hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan Meclis araştırması önergeleri birlikte görüşülmüştür” denildi.

‘Yerel yönetimler sokak hayvanlarını korumalı'

TBMM Genel Kurulunda görüşülen ve beş siyasî partinin desteği ve oybirliği ile Türkiye'de bir ilk olarak hayvan hakları ihlallerinin araştırılacağı ve çözüm yollarının belirleneceği bir araştırma komisyonu kurulduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: Oylama öncesinde, TBMM Genel Kurulunda, delegasyonumuzun çalışmalarına değinilmesi, hayvanların hakları için verdiğimiz mücadelenin görünürlüğü açısından sevindiricidir.

Parlamentoda bugün sergilenen uzlaşı kültürünün, Türkiye toplumu açısından bir umut olduğunu düşündüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Araştırma önergelerine destek veren tüm siyasî parti gruplarına ve milletvekillerine teşekkür ediyor, Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu olarak yeni kurulan araştırma komisyonuna her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. (HABER MERKEZİ)

"Hayvan hakları ihlalleri verileri, gerçekleri yansıtmaktan uzak"

Hayvan hakları konusunda ivedilikle araştırma komisyonu kurulmalı