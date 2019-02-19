19 Şubat 2019 17:48

Hayvan hakları konusunda ivedilikle araştırma komisyonu kurulmalı

Hayvan Hakları İzleme Komitesi, TBMM’de hayvan hakları ihlalleri konusunda araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Hayvan hakları konusunda ivedilikle araştırma komisyonu kurulmalı

Fotoğraf: Berivan Kızıl/EVRENSEL

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    Hayvan Hakları İzleme Komitesi, TBMM bünyesinde hayvan hakları ihlallerini inceleyecek bir komisyon kurulması çağrısını yineledi. Hayvan hakları ihlalleri konusunda araştırma komisyonunun ısrarla kurulmadığı belirtilen açıklamada; “Bugün TBMM Başkanlığı görevini devreden ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı olan Sayın Binali Yıldırım ve AK Partili diğer milletvekillerinin Meclis Başkanlığı'na hayvan hakları konusunda yeni bir araştırma önergesi sunduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Yıldırım'ın araştırma önergesi ile parlamentoda benzer mahiyette, 2'si AK Parti, 1'i HDP ve 1'i CHP'den olmak üzere 4 farklı araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeyi ve oylanmayı beklemektedir. Bu araştırma önergeleri ve hayvanlara yönelik şiddete karşı her gün sosyal medyada yoğun bir şekilde dile getirilen toplumsal tepkiler, ülkemizde bir sorunsal hâline gelen hayvan hakları ihlâllerinin araştırılması, hayvanların sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi yönündeki taleplerin hem milletvekilleri hem de toplumumuzca sahiplenildiğini göstermektedir. Ancak bu tutum, ne yazık ki TBMM Genel Kurulu'na yansımamakta, karşılık bulmamaktadır” denildi.

    Hayvanlar her gün akıl almaz işkencelere, cinsel şiddete maruz bırakılırken, hayvanların bekletilecek bir dakikası bile olmadığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

    “Binali Yıldırım, AK Parti'nin araştırma önergesini yineledi, biz de talebimizi yineliyoruz. AK Parti tarafından ikinci kez TBMM Başkanlığı'na sunulan ‘hayvan hakları araştırma önergesi’ vesilesi ile bizler de parlamentoda ivedi bir şekilde araştırma komisyonu kurulması yönündeki talebimizi tekrarlıyoruz” (HABER MERKEZİ)

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