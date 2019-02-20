"Hayvan hakları ihlalleri verileri, gerçekleri yansıtmaktan uzak"

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, hayvan hakları ihlallerini verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. Biçer Karaca’nın verdiği yazılı soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli cevap verdi. Gülizar Biçer Karaca “Hayvana şiddetin bu kadar arttığı bir dönemde açıklanan rakamların gerçekleri yansıtmadığı çok açık. Pek çok alanda olduğu gibi hayvana şiddet konusunda da Bakanlığın bir veri politikası olmadığı ve şiddeti önlemeye yönelik adımların atılmadığı ortada” dedi.

2017’DE 493 KİŞİYE, 2018 YILINDA 257 KİŞİYE CEZA

Biçer Karaca’nın soru önergesine gelen cevaptaki rakamlar düşündürücü. 2017 ve 2018 Eylül ayı itibariyle hayvan hakları ihlallerinden dolayı kaç kişiye ceza kesildiğini soran Biçer Karaca’ya verilen cevap şöyle; "Hayvan hakları ihlallerinden dolayı 2017 yılında 493 kişiye 2.246.260 TL, 2018 yılı Eylül ayı itibariyle 257 kişiye 1.146.772 TL idari para cezası uygulanmıştır."

Gülizar Biçer Karaca hayvana şiddetin ürkütücü boyutta olmasına rağmen, bu kadar az kişiye hayvan hakları ihlallerinden dolayı ceza kesilmesine tepki gösterdi. Biçer Karaca, bu kadar az kişiye ceza kesilmesinin Bakanlığın bu konuyu dikkate almadığı, önemsemediği ve önleyici tedbirler almadığı anlamına geldiğine dikkat çekti.

"Hayvanlara işkence ve kötü muamelenin suç olarak tanımlanmasını istediğimiz yasa teklifimiz dikkate alınsaydı, hayvan hakları ihlalleri konusunda bütüncül bir politika izlenebilir hayvana eziyet ve işkence cezasız kalmazdı" diyen Gülizar Biçer Karaca bizim dışımızda yaşayan canlıların yaşam hakkını savunmamız gerektiğini vurguladı.

"2017’DE 59 İL, 2018’DE 46 İLDE HAYVAN HAKKI İHLALİ TESPİT EDİLMİŞ"

Tarım ve Orman Bakanlığından gelen verilere göre; hayvan hakları ihlallerinden dolayı cezai yaptırım uygulanan kişilerin bölgeler ve illere göre dağılımı şöyle:

Marmara Bölgesi’nde 2017 yılında 7 il, 2018 yılında 5 il

Ege Bölgesinde 2017 yılında 8 il, 2018 yılında 8 il

Akdeniz Bölgesinde 2017 yılında 5, 2018 yılında 4 il

İç Anadolu Bölgesinde 2017 yılında 12, 2018 yılında 7 il

Karadeniz Bölgesinde 2017 yılında 15 il, 2018 yılında 12 il

Doğu Anadolu Bölgesinde 2017 yılında 11 il, 2018 yılında 8 il

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2017 yılında 1, 2018 yılında 2 il

"BAKANLIK VERİLERİ, 81 İLİN 35'İNDE HAYVAN HAKLARI İHLALLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN HİÇBİRŞEY YAPILMADIĞININ İTİRAFI"

Biçer Karaca; "Bakanlık 2017 yılında toplamda 59 ilde, 2018 yılında ise 46 ilde hayvan hakları ihlali tespit ettiğini açıklıyor. Ülkemizde 81 il var, geri kalan illerimizde hayvan hakları ihlalleri yok mu! Her gün hayvanlara ilişkin işkence ve kötü muamele haberleri ard arda gelirken, Bakanlığın 2018’de 35 ilde hayvan hakkı ihlali tespit etmemiş olması, Bakanlığın hayvan dostlarımıza karşı kulaklarının sağır, gözlerinin kör olduğunun kanıtı. Açıklanabilir, kabul edilebilir tarafı yok" dedi.

"SOKAK HAYVANLARI POLİTİKALARI YETERSİZ"

Gülizar Biçer Karaca ayrıca sahipsiz olup tedavisi gerçekleştirilip doğal ortamına bırakılan sokak hayvanı sayısını da Bakan’a sordu. Bakanlık rehabilite edilerek alındığı ortama bırakılan sahipsiz hayvan sayısını 2017 yılında 143.023, 2018 yılı Eylül ayı itibariyle 64.063 olarak açıkladı. Biçer Karaca bir yılda yarı yarıya düşen bu sayının Bakanlığın hayvanlara ilişkin politikalarının yetersiz olduğunun göstergesi olduğunu dile getirdi. (HABER MERKEZİ)