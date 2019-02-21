TYP’li işçiler 2 aydır ücretlerini alamıyor

Dicle VAR

Ankara

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından toplum yararına program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle Ankara’da bir hastaneye alınan temizlik işçileri ücretlerini alamıyor. Gazetemize konuşan bir temizlik işçisi 2019 ocak ayının başında işbaşı yaptıklarını belirterek, 2 aydır ücretlerinin yatırılmadığını aktardı. Ücretlerinin ne zaman ödeneceğine dair kesin bir açıklama da yapılmadığını ifade eden temizlik işçisi, “Sağdan soldan borç alarak geçiniyorum. Verecekleri para da bu borçlara gidecek zaten” diye konuştu.

"YETKİLİLER TOPU BİRBİRLERİNE ATIYOR"

İşsiz kalma korkusuyla isimlerinin ve çalıştıkları kurumun adının yayımlanmasını istemeyen işçiler, işe başladıklarından bu yana ücretlerini alamadıklarını anlattı. Ücretlerini kesin olarak ne zaman alacaklarının söylenmediğini belirten bir işçi, “Ancak yatırdıklarında da sadece 1 aylık ücret yatıracaklarmış. Ben 2 aya yakın bir süredir çalışıyorum. Geri kalanını ne zaman alacağımızı da söylemiyorlar” diye konuştu. Temizlik işçisi, bu süreçte kendilerine kimsenin kesin bir açıklama yapmadığını ifade ederek, “Herkes topu birbirine atıyor. İlk başta böyle olacağını söyleselerdi hiç işe başlamazdım. Emeğimin karşılığını alamıyorum” dedi. Hastane yetkilileriyle görüştüklerinde “İŞKUR evraklarınızı geç gönderdi, paranız o yüzden ödenmiyor” cevabını aldıklarını aktaran işçi, İŞKUR’u aradıklarında ise dertlerini anlatacak bir muhatap bulamadıklarını söyledi. İşçi, “Baştan söyleselerdi, ‘Evraklarınız eksik, toparlayıp gelin’ deselerdi biz de evraklarımızı tamamlayınca başlasaydık işe. En azından böyle belirsizlik yaşamazdık” dedi.

"ALACAĞIM PARA DA BORÇLARA GİDECEK"

Borç alarak geçinmek zorunda kaldığını anlatan temizlik işçisi, “Zaten 2 bin lira asgari ücret verecekler, o para da bu borçlara gidecek. Sadece yeme içme masrafımız zaten 2 bin lira. Benim evim kira, çocuklarım var okuyor, eşim de çalışmıyor” diye konuştu. Temizlik işçisi, ücretlerin ne zaman verileceği kendilerine bildirilmediği için borçlarını ve kirasını ne zaman ödeyebileceğini de bilemediğini söyledi. İşçi, “Mesela biz bir grup olarak başladık, bizden sonra başlayan bir grup daha var. Biz ne zaman alacaksak onlar da o zaman alacaklarmış. Kimseye sabit bir maaş günü belirtilmiyor” diye konuştu. Yol parası da almadığını ifade eden temizlik işçisi, “Hepsini bu verecekleri 2 bin lira asgari ücret ile karşılayacağım” dedi.

"6 AY SONRA TEKRAR İŞSİZİM"

Tazminat ve izin haklarından da yoksun olduğunu anlatan temizlik işçisi, “Zaten 6 ay sonra tekrar işsiz kalacağım. Buradaki süremiz dolunca İŞKUR bizi tekrar bir yere yönlendirmeyecek. Sadece sigortamız var, sendikal haklarımız zaten yok. Bu şartlarda emekliliği doldurmam da zor” diye konuştu. İşçi, “2 aya yakın bir süredir bir saat bile izin kullanmadan çalışıyorum ancak emeğimin karşılığını daha alamadım” dedi.