İşçinin ücreti de primi de işsizlik fonundan

Birkan BULUT

Ankara

Meclis Plan Bütçe Komisyonundan geçen torba yasaya AKP tarafından son anda eklenen bir maddeye göre, 1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınanlar 9 ay süreyle çalıştırılırsa 3 aylık ücretleri, prim ve vergileri devlet tarafından ödenecek. Komisyonda bulunan CHP ve HDP milletvekilleri işsizlik fonunun yağmalanmasının yanı sıra, bunun kötü kullanıma açık bir düzenleme olduğuna dikkat çekti.

AKP milletvekillerinin Meclise sunduğu “Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne son dakikada eklenen madde tartışmalara neden oldu. İstihdamı arttırma gerekçesiyle, 1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınanların 9 ay süreyle çalıştırılma şartıyla asgari ücretleri, prim ve vergilerinin işsizlik fonundan “SGK borçlarının mahsup edilmesi” yoluyla ödenmesi teklifi tepkilere neden oldu. Konuya ilişkin gazetemize konuşan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bunun patronlarca istismara çok açık bir düzenleme olduğunu söyledi. Ayrıca söz konusu 1 Şubat-30 Nisan tarihlerine bakıldığından bunun bir seçim yatırımı olduğunu belirten Kuşoğlu, patronların işe almış gibi gösterdiği kişilerle 3 aylık asgari ücret, vergi ve prim borçlarından mahsup edebileceğini ifade etti.

GECE YARISI SON DAKİKADA EKLEDİLER

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, AKP milletvekillerinin komisyon görüşmeleri bitmek üzereyken gece saatlerinde bu maddeleri eklediklerine dikkat çekti. Maddeye göre belirtilen süre içerisinde işe alınan birinin 9 ay çalıştırılması şartıyla 3 aylık ücret, prim ve vergilerinin işsizlik fonundan karşılanacağını belirten Paylan, bunun her türlü kötü kullanıma açık bir düzenleme olduğunu vurguladı. Bir patronun eşini, dostunu işe almış gibi gösterip kaynak transferi yapabileceğini belirten Paylan, bunun işsizlik fonunun açıkça patronlara peşkeş çekilmesi olduğunu söyledi. Yıllardır işsizlik fonundaki yağmanın artarak devam ettiğini dile getiren Paylan, 9 ay çalıştırma zorunluluğu olsa bile patronların bu işten kârlı çıkacağını söyledi.

İŞSİZE VERMEDİKLERİ ASGARİ ÜCRETİN FAZLASINI PATRONA VERECEKLER

Ayrıca düzenlemenin iddia edildiği gibi istihdamı arttırmayacağını belirten Paylan, patronların kriz gerekçesiyle işçi alma eğiliminin olmadığını dile getirdi. İşçi alımı olsa dahi işsizlik fonunun bu şekilde kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Paylan, “İşçinin parasını işsizin parasıyla ödeyecekler. Biz bu konuyla ilgili bir kanun teklifi vererek hem işçilerin sırtındaki krizin yükünü hafifletmek hem de tüketim ile piyasayı canlandırmak için en azından 2019 yılı boyunca her işsize asgari ücret verilmesini önermiştik. Ancak bu teklifimizi reddeden AKP milletvekilleri, işsizlik fonunu patronlara peşkeş çekecek bu teklifi torba yasaya eklediler” dedi.