Suriye: İdlib’i geri alma niyetindeyiz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Danışmanı Buseyna Şaban, Şam’ın Suriye’nin her santimini geri almak istediğini, İdlib’de atılacak ileriki adımların Soçi’de Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasındaki görüşmede ele alındığını ifade etti.

Moskova’da düzenlenen bir konferansta konuşan Şaban, “(Rusya Lideri Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi) Sayın Bogdanov, üçlü zirvede İdlib’in ve nelerin yapılabileceğini konuşulduğunu söyledi. Ben de şunu eklemek istiyorum: Suriye, topraklarının her santimini kurtarmak istiyor” dedi. (DIŞ HABERLER)

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