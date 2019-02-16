Leyla Güven'in evinin çevresindeki polis ablukası sürüyor

HDP’nin dün 15 kentten Diyarbakır’a yaptığı yürüyüş öncesi açlık grevindeki HDP Milletvekili Leyla Güven’in evinin çevresinde oluşturulan polis yığınağı, eylem bitmesine rağmen kaldırılmadı.

Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması amacıyla Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı açlık grevi 101. gününde.

HDP'nin açlık grevinin 100’üncü günündeki Güven ve cezaevlerinde eylemde olan 300’ü aşkın tutukluyla dayanışmak amacıyla “100’üncü Gününde Leyla’ya, Tecridi Kırmaya” sloganıyla dün 15 ilden Diyarbakır’a yaptığı yürüyüş öncesi kentte kurulan polis ablukası sürüyor.

HDP’nin eylemi milletvekillerinin yaptığı basın açıklamasıyla sona ererken, Güven’in evinin bulunduğu cadde ve sokaklara kurulan polis bariyerleri hâlâ kaldırılmadı.

Güven’in evinin bulunduğu site önünde ve cadde üzerinde çok sayıda zırhlı polis araçları ile TOMA’lar bekletiliyor. (Diyarbakır/MA)