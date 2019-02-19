Mimarlar Odası: Ankapark’ın girişi 19 milyon liraya mı mal oldu?

Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “Ankapark’ın giriş kapısı 19 milyon liraya mı mal oldu?” sorusunu yöneltti. Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne resmi yazı yazarak, firmanın daha önceki yıllara ait iş ve ticari ilişkisi olup olmadığını da sorguladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Ankapark’ın ihalesini alan firmanın belediye ile daha önceki yıllara ait bir iş ve ticari ilişkisi olup olmadığı, son 5 yıl içerisinde her iki firmaya ait bir yapım/hizmet, danışmanlık ve/veya mal alımı ile ilgili bir sözleşmenin olup olmadığı, var ise hangi ihalelerin söz konusu iki firma tarafından alındığı ile ilgili tarafımıza bilgi verilmesini istedik.”

‘AÇILMADAN KAMUYA BÜYÜK ZARAR’

Ankapark’ın daha açılmadan kamuyu büyük zarara uğrattığını belirten Candan, parkın ekonominin kötüye gittiği günlerde Başkent’e ihanet olduğunu, işletmenin kar marjıyla birlikte ülke koşullarında bu işi döndürecek bir durumda olmadığını belirtti. Candan, “ Bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne resmi yazı yazarak işletmesini alan firmaya dair de sorgulama yaptık. Ankapark alanı oyuncaklardan arındırılarak Atatürk Orman Çiftliği'ne (AOÇ) iade edilmeli, Gökçek ve Tuna yargılanmalıdır. Atatürk Orman Çiftliği’nde Ankapark yapılması ve onun işletmeye verilmesi hukuksuzdur ve ihanettir.” (Ankara/EVRENSEL)