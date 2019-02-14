İYİ Parti: İdris Naim Şahin'in adaylığının gerçekleşmesi mümkün olmadı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İdris Naim Şahin'in Ordu'dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağını açıkladı, "Zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, gün içinde partilerinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski İçişeri Bakanı İdris Naim Şahin olduğunu açıklamıştı.

'ZAMAN DARLIĞI'NI GEREKÇE GÖSTERDİ

Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden bazı tartışmalara son vermek amacıyla bir açıklama yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur.

Bilindiği gibi İyi Parti'nin Ordu Büyükşehir Bleediye Başkan Adaylığı ile ilgili olarak, gerek il ve ilçe teşkilatlarımızın ve gerekse Ordu halkının yopun talepleri söz konusuydu.

Halkın ve partimizin bu beklentisini kendisine iletmek üzere Sayın İdris Naim Şahin'e çeşitli ziyaretlerde bulundum. Bizleri son derece nazik bir biçimde karşılayarak görüş ve düşüncelerini paylaştı. Hatta genel merkezimize iade-i ziyarette bulunarak Sayın Genel Başkanımızla da görüştüler.

Bende iki İçişleri eski bakanının sohbetinden ve tecrübelerinden istifade edebilmek imkanına sahip oldum. Öncelikle belirmek isterim ki; Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibariyle olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı. Sürecin en başından itibaren gösterdiği nezaket ve hoşgörü için kendisine müteşekkir olduğumu ifade eder, saygılar sunarım."

'PARTİ İÇİNDE TEPKİ ÇEKTİĞİ' İDDİASI

Hürriyet'ten İpek Özbey'in kulis bilgilerine dayandırdığı haberine göre; İYİ Parti'de İdris Naim Şahin gerginliği yaşandı. Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ Şahin'in aday olması durumunda divandan çekileceğini açıklarken, Aytun Çıray'ın muhalefeti ve gelen tepkiler üzerine geri adım atıldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu yaşananların üzerine bu açıklamayı yaptı ve Şahin’in adayı olmayacağını duyurdu.

AKŞENER DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Mersin'de konuşan İYİ PArti Genel Başkanı MEral akşener de konuyla ilgili "An itibariyle Ordu il ve ilçe teşkilatlarımız İdris Naim Şahin'in Ordu'da İYİ Parti'nin Büyükşehir adayı olması için çok büyük bir gayret ve talep içerisinde. İdris Naim Şahin ile bir görüşme yaptı arkadaşlarımız ama ben yoldaydım. Dolayısıyla size ‘evet budur', ‘hayır budur' diyemem. Ama net bir şey söylüyorum; teşkilatlarımız Sayın Şahin'in Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını çok arzu ediyor. Sayın Şahin'in nasıl bir tutum alacağını hep beraber göreceğiz. Davet ettik yani” yanıtını vermişti.

İDRİS NAİM ŞAHİN'İN ADAY OLACAĞI DUYURULMUŞTU

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, parti binasında basın toplantısı düzenlenlemişti. Karakaya, “İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ordu’nun evladı, Ordu sevdalısı hizmet aşığı İdris Naim Şahin'dir. Pazar günü kendisini Ünye ilçe sınırında karşılayacağız. Orduluların bu karşılamaya davet ediyorum” demişti. İYİ Parti Ordu İl Başkanı Karakaya, CHP’nin büyükşehir belediye başkan adayının çekilip çekilmeyeceği yönündeki bir soruya ise, “Bunu genel merkezlerimiz bilir. Bizim açımızdan CHP’nin adayında bir sıkıntı yok. Genel merkezlerimiz bir karar verirler. Bu konuda bilgi sahibi değiliz” diye yanıtlamıştı.

İDRİS NAİM ŞAHİN'İN ADAYLIĞI CHP'DE DE KRİZ KONUSU OLMUŞTU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, CHP ile İYİ Parti arasında yapılan ittifaka dahil olan iller arasında değil.

İYİ Partinin Ordu’dan AKP hükümetlerinde İçişleri Bakanlığı yapan İdris Naim Şahin’i aday göstereceği uzun bir süredir konuşuluyordu. Ancak Şahin’in bu adaylığı kabul etmesi için “CHP’nin Ordu’dan aday göstermemesi” şartını öne sürdüğü iddia ediliyordu.

CHP’nin Ordu’dan aday çıkarmayarak Şahin’e 'dolaylı bir destek' vereceği ihtimali parti içinde tartışma yaratmıştı. Ancak CHP, Ordu Büyükşehir Adayını Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel olarak açıkladı. (HABER MERKEZİ)