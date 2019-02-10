Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismi değişiyor

Barış GÜLMÜŞ

Adana

Geçtiğimiz gün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini arayarak MHP’ye 50. kuruluş yıl dönümü ‘hediyesi’ olarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin Milliyetçi Hareket Partisinin kurucusu ve ilk genel başkanı olan Alparslan Türkeş’in adının verilmesini yani üniversitenin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilebileceğini ifade etti.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri ise bu duruma tepkili. İnternetten “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin isminin değişmesini istemiyoruz” adı altında başlatılan imza kampanyası yaklaşık 350 öğrenci tarafından imzalandı.

OKUL SİYASET MALZEMESİ OLMAMALI

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ömer, Alparslan Türkeş’in isminin üniversiteye verilmesinin büyük bir hata olacağını söyleyerek “O okulun içerisinde eğitim veren hocaların ve eğitim alan öğrencilerin ortak görüşlerine sahip olmayan birinin adının verilmesi, okul içerisinde bir siyasal kaosa dönüşecektir. İsim değişikliği yapılacaksa, sanatıyla gönülleri kazanan Adana'dan çıkmış bir sürü sanatçımız var, bu isimlerden birinin verilmesi daha mantıklı olur. Ben okulun eski adının kalmasından yanayım, Alparslan Türkeş'e vefa borcu hisseden hükümet, herhangi bir köprü ya da farklı bir çalışmanın adını Alparslan Türkeş yapsın. Okul siyaset malzemesi olmamalı” dedi.

Mimarlık Fakültesi öğrencisi Sena da siyasetin eğitimin içerisine girmesinden rahatsız olduğunu belirterek “Siyasetçilerin kendi siyasi emellerini içeren hiçbir şeyi, hiçbir şekilde eğitime bulaşmasını doğru bulmuyor ve okulumun adının değiştirilmesini istemiyorum” dedi

Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Fehrurleyl de bu kararın öğrencilere sorulmadan alınmasından şikayetçi olduğunu söyleyip “Keşke Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin ismini değiştirmeden önce o okulda okuyanlara sorsaydınız. Keşke eğitimcilerine sorsaydınız istiyorlar mı diye. Keşke bu okula bir siyasetçiden önce bir bilim insanının adını koymayı başarabilseydiniz” diye ekledi.

NE BİZİM HABERİMİZ VAR NE DE AKADEMİSYENLERİN!

Mimarlık Fakültesi öğrencisi Gülsüm ise “Bir sabah uyanıyorum ve okulumun adı değiştirilmek isteniyor ve bundan ne bizim haberimiz var ne de akademisyenlerin. Amacım hiçbir şekilde kişileri eleştirmek değil sadece okulumuzun adı değiştirilmesin ve okulumuza siyaset karıştırılmasın” diyerek tepkisini dile getirdi.