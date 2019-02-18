10 kişilik işe 12 bin 571 kişi başvurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığının ülke genelinde alacağı 3 bin 243 sürekli işçi kapsamında Rize’deki 60 kişilik iş başvurusuna 15 bin 641 kişi başvuruda bulunurken, 10 kişilik temizlik işi için 12 bin 571 başvuruda bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere ülke genelinde toplam 3 bin 243 sürekli işçi alınacağı duyuruldu. Olay53’ün haberine göre başvurular İŞKUR üzerinden 11-15 Şubat tarihleri arasında yapıldı.

Rize'de 60 kişilik kadro için 15 bin 641 başvuru yaparken, temizlik işçi alımına yapılan başvurular rekor seviyede gerçekleşti. 10 kişilik temizlik işçi kadrosu için 12 bin 571 kişinin başvurduğu öğrenildi.

60 KİŞİ İŞE ALINACAK

Rize’de alınacak 60 kişilik kadroya yapılan başvurular şöyle:

10 temizlik görevlisi (normal): 12.571

2 temizlik görevlisi (eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan): 123

6 temizlik görevlisi (engelli): 503

1 aşçı: 31

1 aşçı yardımcısı: 47

2 cankurtaran: 39

6 güvenlik görevlisi: 670

1 resepsiyon görevlisi (ön büro elemanı): 816

2 elektrikçi (genel): 305

1 ısıtma ve sıhhi tesisatçı: 67

2 garson (servis elemanı): 193

1 mekaniker (pedallı araçlar): 26

8 Gençlik lideri (ön lisans): 31

16 gençlik lideri (lisans): 61

1 makine teknikeri: 158 (EKONOMİ SERVİSİ)

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