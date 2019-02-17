Bilkent Şehir Hastanesi'nin yarım yamalak açılması Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye’nin en büyük şehir hastanesi durumunda olan Bilkent Şehir Hastanesi’nin şantiye görünümünde iken açılmasını Meclis gündemine taşıdı. Tekin, “Halen inşaat halinde olduğu bilinen, 6 kulesinden 2 tanesinin teslimi bile yapılmamış bir hastane binasının, halk sağlığını tehdit edecek şekilde ve eksik biçimde hasta kabulü yapmaya başlamasını anlamakta güçlük çekiyorum” dedi. Tekin açıklamasında, “İktidarınız tarafından her seçim öncesi yapılan göstermelik bu açılışlara şimdi de Bilkent Şehir Hastanesi’ni dâhil ettiniz. Yurttaşların sağlığa erişim hakkına yönelik ciddi sorunlar yaratacak bu açılış, telafisi mümkün olmayan sorunlar yaşatacaktır” ifadelerine yer verdi.

"SAĞLIK İNŞAAT ŞİRKETLERİNE EMANET"

“Yurttaşların sağlığa erişim hakları maalesef ki inşaat şirketlerine emanet edilmiş durumda” diyen Tekin, “Hastane olarak kullanılan binaların hayati öneme sahip olan sistemlerinin testleri dahi tamamlanmadan açılması kabul edilebilir bir durum değildir. Halen inşaat halinde olan bir tesisin ameliyathane ve yoğun bakım gibi kritik alanlarının hijyenik ortam doğrulamaları, yangın önleme ve söndürme sistem testleri, jeneratör testleri tamamlanmadan açılacak olması kabul edilemez. Bu koşullarda on binlerce hasta ve çalışanın emniyeti ve tahliyesi sağlanmadan hastanelerin açılacak olması cinayete ortak olmak demektir. Uyarıyoruz” dedi.

"TESTLER YAPILMADAN AÇILMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Tekin, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi durumunda olan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışı neden tesis hâlâ şantiye görünümünde iken yapılmıştır?

Halen inşaat halinde olduğu bilinen, 6 kulesinden 2 tanesinin teslimi yapılmamış bir hastane binası, halk sağlığını tehdit edecek şekilde, neden eksik biçimde hasta kabulü yapmıştır?

Eksik halde kabulü yapılan binanın kirası ve hizmet ödemeleri, eksik bölümlere ilişkin tutarlar düşülerek mi ödenecektir?

Hastane olarak kullanılan binaların hayati öneme sahip olan sistemlerinin testleri tamamlanmadan açılması kabul edilebilir bir durum değildir. Halen inşaat halinde olan bir tesisin ameliyathane ve yoğun bakım gibi kritik alanlarının hijyenik ortam doğrulamaları, yangın önleme ve söndürme sistem testleri, jeneratör testleri nasıl tamamlanabilmiştir? Olası bir acil durum anında çalışması gereken senaryolar çalışmakta mıdır? Bu koşullarda on binlerce hasta ve çalışanın emniyeti ve tahliyesi nasıl sağlanmaktadır?

Mersin Şehir Hastanesi'nin de yüklenicisi olan firmanın alt yüklenicilerine ve işletme firmalarına aylardır ödeme yapmadığı bilinmektedir. Hastanenin acele ve eksik bir biçimde açılmasının sebebi firmaya kira ödemesi vasıtası ile kaynak yaratmak mıdır? Firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan ödeme almadan hastane inşaatını tamamlayamadığı bilgisi doğru mudur? Başkent Ankara'mızın sağlık hizmetleri, firmaları kurtarmak amacı ile neden tehlikeye atılmaktadır?

Kapatılan hastanelerden yönlendirilen hastaların devam eden tedavilerinin, tıbbi cihaz eksikliklerinden dolayı ileri tarihlere ötelendiği doğru mudur?

24 saat işleyecek olan bir sağlık tesisinin yegâne ulaşım aracı olan hafif raylı sistemin seferlerinin 01.00' da sona erecek olmasına karşılık ne gibi önlemler alınmıştır?

Mevcut hali ile mesai başlangıcı ve bitişlerinde trafik sıkışıklığı yaşanan Eskişehir Yolu'nda trafik problemi hastanenin tam kapasiteye ulaşması ile daha da artacaktır. Eskişehir Yolu'nda yapılan bağlantı yolları dışında ne gibi önlemler alınacaktır?

Yapılan sözleşmeye gereği kapanacak olan kamu hastanelerin arazilerinin yapımı gerçekleştiren şirketlere devri yapılacağı iddiası doğru mudur?

Kent merkezinde kalan ve rant konusu olacağından kuşku duyulan bu kıymetli arazilerin akıbeti ne olacaktır? (İstanbul/EVRENSEL)

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