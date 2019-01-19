    • Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Şehir hastaneleri sağlık sistemine zıt

    Ankara Mimarlar Odası Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şehir hastaneleri projesinin sağlık sistemine taban tabana zıt olduğunu söyledi.

    19 Ocak 2019 16:03
    Son Düzenlenme Tarihi: 19 Ocak 2019 18:46
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    Hastanemi Kapatma Platformunun, bugün kapatılacak olan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki basın açıklaması polis engeline rağmen yapıldı. Hastane önüne girişi engellenen platform üyelerinin tamamı içeri alınmazken polis engelini fotoğraflamak da yasaklandı. Çekilen fotoğraflar polisler tarafından milletvekili danışmanlarına dahi sildirildi. Milletvekilleri aracılığıyla yapılan görüşmenin ardından hastane önüne ulaşabilen kurum temsilcileri adına ortak açıklamayı okuyan Ankara Mimarlar Odası Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şehir hastaneleri projesinin sağlık sistemine taban tabana zıt olduğunu söyledi. CHP Milletvekili Gamze Taşcıer ve Servet Ünsalın da açıklamaya katılarak görüşlerini bildirdi.

    "BÜTÇEMİZDE BİR KARA DELİK OLUŞTURACAKTIR"

    Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan, açılacak Bilkent Şehir Hastanesinin yolunun dahi olmaması ve sağlık problemlerini ortaya çıkaracak büyüklükte bir yapı olmasına rağmen var olan eski hastanelerin kapatıldığını ifade etti. Şehir hastaneleri projesinin  sağlık sistemine taban tabana zıt olduğunu söyleyen Candan, “Bu projenin mali, ekonomik boyutu sağlık bütçemizde bir kara delik oluşturacaktır”diyerek önümüzdeki haftalarda Numune ve Yüksek İhtisas Hastanesinin de kapatılacağını belirtti.

    Taşınma işlemlerinde de sorun olduğunu dile getiren Candan, “Ulaşım ve hizmet açısından sorunlar vardır ve uyarılarımıza yanıt verilmemiştir. Sivil toplum örgütleri ve meslek örgütlerinin düşünceleri dahi sorulmamıştır. Bu nedenle şehir hastanelerinden vazgeçin ve hastanelerimizi kapatmayın”dedi.

    "ÇÜNKÜ YEREL SEÇİMLER VAR"

    CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlattı ve Anayasa’nın 34. maddesine atıfta bulunarak, “Herkesin önceden izin almaksızın silahsız ve güvenliği tehlikeye sokmadığı sürece basın açıklaması yapmaya, ifade özgürlüğünü kullanmaya hakkı vardır ve bu hak yoruma kapalıdır”dedi. Gelirken polis engeliyle karşılaştıklarını ve platform üyelerinin bir kısmının açıklamada bu yüzden olmadığını belirten Taşcıer, “Tamamen halkın menfaatine bir basın açıklaması yapmak isteyen insanlara izin verilmemesi çok üzücü”dedi.

    Henüz inşaatı bitmeyen, altyapı, ulaşım sorunu olan şehir hastanelerine merkezdeki hastanelerin taşınacağını belirten Taşcıer, “Çünkü önümüzde bir yerel seçim var. Biz aynısını yüksek hızlı trenin açılışında görmüştük. Seçime yetiştirilerek alelacele açılan yerlerin sorunlarını insan hayatı kaybederek görüyoruz”dedi.

    "NE VATANDAŞIN NE DEVLETİN MENFAATİNE"

    Mamak’taki, Keçiören’deki, Altındağ’daki vatandaşların ulaşacağı hastaneler yerine bu şekilde bir yere yığılan hastanelerle insanların özel hastane ve merdiven altına mahkum bırakıldığını söyledi. Taşcıer, “Ne vatandaşın menfaatine ne de devletin menfaatine olan şehir hastanelerinden vazgeçin. Hastanede çalışan emekçiler ve hastaneye gelen hastalar akıbeti belli olmayan bir sonla birlikteler. Bu hastaneler belki size seçimlerde bir puan kazandırır ama yapılacak tek bir eksiklikle bir yurttaşımız dahi hayatını kaybederse bunun vebalini hiç birimiz ödeyemeyiz”dedi.

    "ACİL HASTALAR İÇİN ŞEHİR HASTANESİNE ULAŞMAK YAŞAM TEHLİKESİ DEMEK"

    CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsalın ise “Buradaki şehir hastanesi, 3 bin 704 yataklı. Bu hastanede en az 3 kat hemşire olacak, 5 bin doktor çalışacak. B u hastanenin yolunun en az 13 şeritli olması lazım. Bu hastaneye bir saatte gelecek hasta ya da hasta yakını sayısı 27 bin kişi ve çalışacak olan teknik ekip de yaklaşık 30 bin kişi olacak”dedi.

    Şehir hastanesine vatandaşların muayene olmadan bile para ödeyeceğini söyleyen Ünsalın, “Bir göğüs ağrısı bir kalp hastası olan bir hasta bir ya da iki dakika içinde hastaneye ulaşmazsa yaşam tehlikesi olur. Koskoca Ankara’da iki tane hastaneye mahkum olacağız. 12 hastane kapanacak, 2 hastaneye muhtacız. Yeni Mahalle’den buraya gelecek hasta bir saat yol gelecek, eğer kalp hastasıysa bu kişi zaten yolda ölür” diye konuştu.

    ÇALIŞANLARIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

    Arif Müezzinoğlu, kapatılacak hastanelerdeki yardımcı sağlık personellerinin hiç birinin şehir hastanelerinde görevlendirilmeyeceğine dikkat çekerek, “Çok kısa bir süre önce eski hastanelerdeki yeni kadroya geçmiş tüm yardımcı sağlık personelinin nasıl dağıtılacağı belli değil”dedi. Şehir hastaneleri ile birlikte sağlıkta şiddetin daha da artmasının olası olduğunu söyleyen Müeezinoğlu, diğer hastanelerin en azından tümüyle kapatılmayarak acillerin, yoğun bakımların ve işler bölümlerin kalmasını önerdi. (Ankara/EVRENSEL)

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