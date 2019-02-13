Şehir hastanesi nedeniyle taşınan hastanenin işçileri işsiz kaldı

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadro düzenlemesinde kapsam dışı bırakılan yaklaşık 100 işçi şehir hastanelerine geçiş sürecinde işsiz kaldı. Yaşanan mağduriyet nedeniyle işçilerin düzenlediği eyleme ATO, SES Ankara Şubesi ile CHP Milletvekili Murat Emir sağlık çalışanlarının hastane önünde yaptığı eyleme destek verdi.

Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılması nedeniyle ilk kapatılan hastane olan Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde çalışan 100’e yakın işçi işten atıldı. İşçiler hastane önünde Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, SES Ankara Şube Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile birlikte basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Aslı Serdaroğlu, 13 yıldır asıl işi yapmalarına rağmen geçtiğimiz yıl kadroya geçişte kapsam dışı bırakıldıklarını belirterek, şehir hastanelerine geçişle birlikte şimdi de işsiz bırakıldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı’na seslenen Serdaroğlu, “Numune ve Yüksek İhtisas Hastaneleri’nde kapsam dışı kalan hizmet alımı personelleri şehir hastaneleri projesinde değerlendirilirken Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sadece bizler mağdur edildik ve işsiz bırakıldık. Bu sefer sesimizin duyulmasını istiyoruz” dedi.

'BİRLİKTE MÜCADELE EDERSEK KAZANABİLİRİZ'

CHP Milletvekili Murat Emir, şehir hastanelerinin baştan beri israfla başlayan ve kamu kaynaklarının sermayeye peşkeş çekilmesine dayanan bir sistem olduğunu söyledi. Özel sektör daha çok kazansın diye alanında uzmanlaşmış ve yetenekli sağlık emekçilerinin işsiz bırakıldığını ifade eden Emir, şehir hastanesinin açılışının da yerel seçimler öncesi göstermelik olduğunu vurguladı.

Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, işlerine kavuşuncaya kadar arkadaşlarının yanında olacaklarını söyledi. Kapatılan hastanenin 15 yıllık bir bina olduğunu ve birkaç yıl öncesine kadar bakım onarımı için masraf yapıldığını aktaran Bulut, “Bir laboratuvar personeli kolay yetişmiyor. Yanımızda 15 yıldır çalışan arkadaşlarımız var ve bunun karşılığı işsiz kalmak olmamalı” dedi.

SES Ankara Şube Başkanı Hüsnü Yıldırım da bu durumun başka hastanelerde de yaşanabileceğini belirterek, “Biz birlik olursak, birlikte mücadele edersek kazanabileceğimizi düşünüyorum” dedi. (Ankara/EVRENSEL)