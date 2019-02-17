Tüm Köy Sen patates üretiminin yasaklanmasına tepki gösterdi

Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) Genel Örgütlenme Sekreteri Lokman Işık, 25 ilde patates üretiminin yasaklanmasına tepki göstererek “Bu zamana kadar patates dikim alanlarında hastalıklara yönelik hiçbir çalışma yapmayan, önlem almayanlar yasaklamalarla üreticileri mağdur etmeyi sürdürüyorlar” dedi.

Işık, “İktidar kolayı seçiyor. Üretimi artırma yerine yasak getiriyor ya da dışardan sebze, meyve, tohum, et, hayvan getiriyor. Tarım Bakanlığı var ama sanki görevi ülke tarımını yok etmek, emperyalist tekellere teslim etmekmiş gibi planlı bir şekilde çalışıyor” dedi.

"YILLARDIR ÖNLEM ALMADILAR"

Karantina gerekçesiyle 25 ilde 141 bin 650 dekar alanda patates ekiminin yasaklanmasını eleştiren Işık, “Karantina nedeni olarak patates siğili hastalığı, patates ve domateste bakteriyel solgunluk, patates kahverengi çürüklüğü, patates halka çürüklüğü ve patates kist nematodlanı söylüyorlar. Bu hastalık bu kadar yayılırken ne yapılıyordu? Hangi önlemler alındı, yapılan çalışmalar nedir belli değil. Sanki hastalık bir günde belirlendi. Üreticiler ve ülke tarımı zarar ettiriliyor” dedi.

ÜRETİCİ NE YAPACAK?

Işık, tepkisini sürdürerek, “Patates üretimi adı geçen illerde daha önce de yasaklanmıştı. Bu zamana kadar patates dikim alanlarında hastalıklara yönelik hiçbir çalışma yapmayan, önlem almayanlar yasaklamalarla üreticileri mağdur etmeyi sürdürüyorlar. Patates üreticileri ne yapacaklar? Diğer patates alanlarında dikim alanlarını genişletme çalışmaları var mı belli değil. Bu tür önlemler alınırken alternatifler de düşünülmeli ama iktidarın temel politikası dışa bağımlılığı artırmak olduğu için kolayı seçip yurt dışından övünerek patates getirme yolunu seçecekler. Bu politikaları kabul etmiyoruz. Patates üretiminin yasaklandığı yerlerde üreticilerin zararları karşılanmalı, toprak yenilenmesi bir an önce tamamlanmalıdır. Diğer patates yetiştirilen yerlerde üreticiler desteklenmeli, daha fazla üretim yapmaya teşvik edilmeliler. Kesinlikle yurtdışından patates alımı olmamalıdır” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Tüm Köy Sen: Sözleşmeli tarım üreticiye zararlı

"Sorun tanzimle değil, halkçı tarım politikalarıyla çözülür"