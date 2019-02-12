"Sorun tanzimle değil, halkçı tarım politikalarıyla çözülür"

Antalya’da, Finike Toptancı Hal Derneği Başkanı İsmail Karataş, tanzim satış yerleriyle rekabet yaratmak yerine ürün maliyeti ve vergilerin düşürülmesi gerektiğini ve bu sayede sebze meyvenin ucuzlayacağını savundu. Üreticiler de üretim maliyetlerinin yüksekliğinden ve sürekli üreticilerin haksız görülmesinden dert yandı.

Karataş, “Üreticinin ürettiği ürünün maliyeti çok yüksek. Üretici para kazanamıyor. Üretici mağdur durumda. Çünkü sert geçen bir kış var. Rekolte düşük. Havanın soğuk ve yağmurlu gitmesinden, 45 gün sebzelerin güneş görmemesinden dolayı ürünlerimiz zayi oldu” dedi.

‘ELEKTRİKTE TANZİM SATIŞ İSTİYORUZ’

Tüketiciye ucuz sebze yedirilmek isteniyorsa öncelikle ürün maliyetinin düşürülmesi gerektiğini belirten Karataş, “Devletimiz ucuz sebze yedirmek istiyorsa öncelikle ürettiği ürünlerin giderlerini düşürmesi gerekiyor. Elektrik mesela; düşürülmesi gerekiyor. Seralara ucuz maliyetle elektrik verilmesini istiyoruz. Gübrelere geçen yıldan bu yana yüzde 100’e varan zamlar var. Gübrenin, fidenin, plastik seranın, damlamanın, damlama gübrelerinin ucuzlamasını, tanzim satış olacaksa bunlarda da olmasını, olmuyorsa sıkı bir denetimle bunların düşürülmesini bekliyoruz. Tanzim satışlarda marketçisiyle, pazarcısıyla, manavıyla, devlete vergi veren, ailesinin nafakasını buradan sağlayan kişilerle rekabet edecekse, o zaman devlet vatandaşıyla çelişki içine düşüyor” diye konuştu.

‘KIŞ AĞIR GEÇTİ, ÜRÜNLER BOZULDU’

Üreticiler de devletin tanzim satış mağazaları açmak yerine ürün maliyetini düşürerek tüketicinin sebzeyi daha ucuz yiyeceğini, üreticinin de emeğinin karşılığını alabileceğini belirti.

Üretici Süreyya Dalgıç ve Emine Baş, “Devletimizden beklentimiz ucuz mazot, gübre fiyatlarının ucuzlaması, vergilerin kalkması. 1 dönüm seranın 10 bin TL masrafı var. Kış ağır geçti. Ürünler bozuldu. İlaçlar çok pahalı” ifadelerini kullandı.

‘HEP ÜRETİCİ HAKSIZ’ İSYANI

Üretici olarak tanzim satış yerlerini doğru bulmadığını söyleyen İsa Çiftçi de “Bir üretici olarak bir gübrenin fiyatını, elektriğe gelen zammı, 1.5 dönüm seranın dikimi, bakımı için yaptığım masraf 10 bin lira. 2-3 kişi sabit çalışıyor. Hep üretici haksız. Tüketicinin de haklı olduğu yerler var. Maliyetlerin ne kadar yüksek olduğunu devletimizin bilmesi lazım. O zaman önce maliyeti gözden geçirsinler. Aşılı olarak yaptığımız fidenin tanesi 3.5 lira, ipini, gübresini hesaplarsanız şu andaki fiyatlar bile ancak kafa kafaya kurtarıyor” diye konuştu.

TÜM KÖY SEN: ‘Manavlıkla çözülmez’

Tüm Üretici Köylüler Sendikası (TÜM KÖY SEN) Genel Başkanı Sadık Turan sebze üretenler daha ucuza üretmediği sürece fiyatlarını ucuzlatmak için hükümetin manavlığa başlamasının sorunu çözmeyeceğini belirterek, “Çözüm, bağımsız demokratik halkçı tarım politikasıyla olur” dedi.

Turan yaptığı açıklamada, emperyalist tekellerin egemenliğine teslim edilen tarımda çözüm önerilerini yıllardır yinelediklerini vurgulayarak, “Tarımda yaşanan sıkıntıyı aşmak için üretici köylülere destek vererek üretimi artırmak yerine, tarım ve gıda tekellerinin çıkarı doğrultusunda dışarıdan satın alma politikalarını temel alan iktidar, şimdi de manavlığa soyunarak gayriciddi politikalarına devam ediyor” dedi.

Turan, hükümeti eleştirmeye devam ederek, “Tarımda dışa bağımlılık sürdürülüyor. Yasanın öngördüğü kadar bile tarıma destek yapılmıyor; yapılanların da büyüğü tarım ve gıda şirketlerine gidiyor. Tarımda girdiler artarken üreticinin emeği ve ürünü değerinde alınmıyor. Sürekli zarar eden üretici köylü topraktan uzaklaşıyor. Bunlar emperyalist tarım ve gıda tekelleri çıkarına uygulanan tarım politikalarının sonucudur. Tanzim satış çadırları kurarak sebzede ucuzlama sağlanamaz. Ayrıca temel sorun sebzeyi ucuzlaştırmanın yanında üretici köylünün emeğinin ve ürününü değerinin verilmesini sağlamaktır.” dedi.

ÜRETİCİLER ÖRGÜTLENMELİ

Turan, önceliğin üreticilerin örgütlenmesi olduğunu belirterek, “Üretici köylülerin kurtuluşunun birinci adımı kendi çıkarları için bir araya gelip örgütlenmeleridir. Örgütlü üretici çözümü de bulur. Kooperatifleşerek ürününe ve emeğine sahip çıkabilir. Bu nedenle örgütlenme ve kooperatifleşmenin önündeki engeller kaldırılmalı, devlet üretici köylünün kooperatifleşmesine katkı sağlamalı.” diyerek üretici köylüleri sendikalarında örgütlenmeye çağırdı.

‘DEVLET BAKKALLIK YAPMAZ’ DEDİLER, TABLACILIĞA YÖNELDİLER

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Devlet bakkallık yapmaz” diyerek CHP Belediyelerince açılan tanzimleri kapatanların, “Tablacılığa” yönelerek, meyve ve sebze fiyatlarındaki artışa çözüm aradığını söyledi.

Kuyruklarda bir-iki saat bir kilo sebze için yurttaşların bekletildiğini, iktidarın yanlışlarından ders almak kalıcı, gerçekçi çözüm yerine günü kurtarma ve suçlu yaratarak, beceriksiz yönetimlerini aklama çabası içinde olduklarını ifade etti.

Gelinen noktayı “AKP’nin 17 yıllık tarım politikasının çökmesi” olarak nitelendiren Ömer Fethi Gürer, sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemenin yolunun, üretim girdi maliyetlerinin düşürülmesinden geçtiğini ifade etti.

“Devlet bakkallık yapmaz diyenler, yaptıkları yanlışı gördüler ama çözümü göremediler” dedi. (HABER MERKEZİ)