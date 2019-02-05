Tüm Köy Sen: Sözleşmeli tarım üreticiye zararlı

Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın fındık politikaları hakkında, “Tüccar fındık alamadığı zaman TMO devreye girdi. Paramız yok dediler TMO fındık aldı. Çalıştaylar yapacağız, herkes konuşacak. Sözleşmeli tarımı konuşacağız” ifadelerini değerlendirdi.

Sağra, “Yıllar önceki uyarımızı gerçekleştirmek istiyorlar. 15 yıldır, izlenen tarım-fındık politikaları nedeniyle köylerin boşalacağını ve sonra da sözleşmeli tarım uygulamasını dayatacaklarını dile getirmiştik. Son iki yıldır sözleşmeli tarım projesini dillendirmeye başladılar” dedi.

ÇALIŞTAYLAR GÖSTERMELİK OLMAMALI

TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal’ın çalıştay yapılacağını duyurmasını da değerlendiren Sağra, “Üreticileri ilgilendiren konularda asıl olan üreticilerin görüşüdür. Üretenin tartışmalarda dışarıda tutulması zaten kabul edilemez ama yapılacak çalıştayda katılımcılar kimler olacak? Tarım-gıda tekellerinin çıkarlarını savunanların çoğunluk olduğu yerde iki-üç üreticiye söz vermenin bir anlamı olmuyor. Yapılmak istenen çalıştayda çoğunluk olan üretici azınlıkta kalacak ve oradan çıkan karar da üretici aleyhine olacak. ‘Sözleşmeli tarım tartışıldı ve fındık üretimi için en uygun yeni çözüm budur’ denilecek.”

Bu tür bir çalıştayın ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na benzeyeceğini söyleyen Sağra, “Asgari ücreti belirlemek için bir araya gelen üyeler arasında işçiler azınlık olduğu için asgari ücret hiçbir zaman işçileri memnun etmedi. Yapılacak çalıştay da buna benzeyecek” ifadelerini kullandı.

TARIMA DESTEK DE YETERLİ DEĞİL

Tarıma destek bakımından yasal zorunluluğun da yerine getirilmediğini belirten Sağra, “GSMH’nin yüzde biri olması gereken tarıma destek, yüzde 0.5 bile olmuyor. Yapılan desteğin büyük bölümü de şirketlere gidiyor. Bu politika üreticileri yoksullaştırdı, tarımda emperyalist tekellere bağımlılığı artırdı. Şimdi de çözüm olarak sözleşmeli tarım dayatılıyor. Önce üreticilere yasal zorunluluk olan destek yapılsın. Temel olan üreticilerin örgütlü olmasıdır. Ayrıca demokratik halkçı tarım politikalarıyla köylerde kooperatifler kurulmalı, fındık üretimi, pazarlanması kooperatifler üzerinden yapılmalı. Başkası tarım-gıda tekellerini memnun eder” dedi. (Ordu/EVRENSEL)