Kocaeli'de Evrensel ile dayanışma kokteyli düzenlendi

Evrensel Gazetesi okurları, İzmit'te Mimarlar Odası Taş Bina'da düzenlenen dayanışma kokteylinde buluştu. Etkinliğe CHP, HDP, Emek Partisi, Halkevleri, SES, Tüm Bel-Sen, Kocaeli Dersimliler Derneği, Kocaeli Vartolular Derneği, Alevi Kültür Derneği, Kocaeli Dayanışma Akademisi, Avrupa Birliği Eski Bakanı Ali Haydar Konca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran ve Derince Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Cenk Günaydın katıldı.

'EVRENSEL'E GÜÇ VERDİNİZ'

Etkinlikte konuşan Evrensel muhabiri Hasret Gültekin Kozan, gazeteciliğin zor bir süreçten geçtiğini ifade etti. Evrensel'in 23 yıldır yayın hayatına devam ettiğini hatırlatan Kozan, “Gazetemiz kurulduğu günden bu yana türlü türlü baskılar ile karşılaştı ama baskılar bitmiş değil, sürüyor. Gazetemiz hakkında açılan davaların para cezalarına çevrilmesi bunun göstergesi. Gazeteciyi para veya hapis cezaları ile korkutmaya çalışıyorlar ama yanılıyorlar. Gazetecinin ilk görevi soru sormaktır, bizler de soru sormaya devam edeceğiz, bedeli ne olursa olsun. Sizler bugün buraya gelerek gazeteniz Evrensel ile dayanışıp, ona güç verdiniz, varolun. Evrensel 23 yıldır sizlerin desteğiyle yoluna devam ediyor, bundan sonra da doğruyu söylemeye, yazılmayanları yazmaya, görülmeyenleri göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kozan'ın konuşmasının ardından hazırlanan sinevizyon gösterisi izlendi. Kokteyl, gecenin ilerleyen saatlerinde kadar sürdü. (Kocaeli/EVRENSEL)