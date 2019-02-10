Antep'te Evrensel gazetesiyle dayanışma etkinliği

Antep'te Evrensel gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi. Etkinliğe sendika ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Burcu Arar, Evrensel'in sermayeden yana olan havuz medyası karşısında emekten yana olduğunu söyledi. Evrensel'in kurulduğu günden bu yana gerçeğin peşinde koştuğunu dile getiren Arar, “Her satırında her milliyetten işçi emekçi, kadın ve gençlerin sesi olan ve olmaya devam edecek Evrensel gazetesiyle dayanışma için bir aradayız” dedi.

EVRENSEL'E ABONELİK ÇAĞRISI

Son zamanlarda barıştan, demokrasiden yana basının ya kapatılma tehdidi altında olduğunu ya da para cezalarıyla yıldırılmaya çalışıldığını belirten Arar, okurların dayanışmasının gazetelerine güç verdiğini söyledi. Arar, desteğin dayanışma etkinliğiyle sınırlı kalmaması için etkinliğe katılanlara her gün bir Evrensel gazetesi alma ya da e-gazeteye abone olma çağrısı yaptı.

Arar'ın ardından konuşan Eğitim Sen Antep Şube Başkanı Ali Ersönmez, düzenlenen etkinlik için “Toplumun hangi alanında olursanız olun bu gecede bir arada yoldaşça bulunmak aynı zamanda basının üzerindeki engellerin kaldırılmasına dair bir tepki ve gücümüzün göstergesidir” dedi.

Ersönmez'den sonra konuşan gazetemizin yazarı Prof. Dr. Arif Nacaroğlu da ülke sorunlarına başka bir pencereden bakmayı ilke edildiklerini söyledi. Etkinlik müzik dinletisiyle son buldu. (Antep/EVRENSEL)