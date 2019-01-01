Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Ankara adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

25'i büyükşehir, 50'si il, 36'sı ilçe olmak üzere 111 belediye başkan adayını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara Spor Salonu'nda partisinin 22 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.

ANKARA'DA 14 İLÇEDE DEĞİŞİM, 6 İLÇEDE AYNI ADAYLA DEVAM

Ankara'da Altındağ, Akyurt, Keçiören ve Kahramankazan başta olmak üzere 14 ilçe belediye başkan adayını değiştiren AKP, Beypazarı ve Sincan dahil 6 mevcut ilçe belediye başkanını yeniden aday gösterdi.

AKP, Çankaya'da Amber Türkmen, Akyurt'ta Hilal Ayık olmak üzere Ankara'da 2 kadın belediye başkan adayı çıkardı.

ANKARA'DA 3 DÖNEM KURALINA TAKILANLAR

Ankara'da Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk 3 dönem kuralına takılıyordu.

Bu isimlerden Akyurt Belediye Başkanı Ayantaş ve Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk tekrar aday gösterilmezken, Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki Yenimahalle'den, Çamlıdere Belediye Başkanı Can tekrar aynı ilçeden aday gösterildi.

AKP 3 İLÇEDE ADAY GÖSTERMEYECEK, MHP ADAYINI DESTEKLEYECEK

AKP, Cumhur İttifakı kapsamında Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı olmak üzere 3 ilçede aday göstermeyerek, MHP'nin adayını destekleyecek.

Etimesgut'ta MHP'li mevcut Belediye Başkanı Enver Demirel, Polatlı'da MHP'li mevcut Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Gölbaşı'da Ramazan Şimşek Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

ilçeler ve adaylar şöyle:

Altındağ: Asım Balcı

Akyurt: Hilal Ayık

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Duran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

Etimesgut: Evren Demirel (MHP)

Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP)

Polatlı: Mürsel Yıldızkaya (MHP)

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada “Cumhur İttifakı'nı inşallah Ankara'mızda, başkentimizde, karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız. Ankara'da 25 adayımızın 3'ü Cumhur İttifakımızın gereği MHP'den, diğerleri partimizden” dedi.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için uyarlanarak hazırlanan ‘Bize her yer Ankara’ isimli şarkının video klibi salondakilere izletildi. (HABER MERKEZİ)