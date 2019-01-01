Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Ankara adaylarını açıkladı
AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin Ankara adaylarını açıkladı. AKP 3 ilçede MHP’nin adayını destekleyecek.
Fotoğraf: AA
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
25'i büyükşehir, 50'si il, 36'sı ilçe olmak üzere 111 belediye başkan adayını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara Spor Salonu'nda partisinin 22 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.
ANKARA'DA 14 İLÇEDE DEĞİŞİM, 6 İLÇEDE AYNI ADAYLA DEVAM
Ankara'da Altındağ, Akyurt, Keçiören ve Kahramankazan başta olmak üzere 14 ilçe belediye başkan adayını değiştiren AKP, Beypazarı ve Sincan dahil 6 mevcut ilçe belediye başkanını yeniden aday gösterdi.
AKP, Çankaya'da Amber Türkmen, Akyurt'ta Hilal Ayık olmak üzere Ankara'da 2 kadın belediye başkan adayı çıkardı.
ANKARA'DA 3 DÖNEM KURALINA TAKILANLAR
Ankara'da Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk 3 dönem kuralına takılıyordu.
Bu isimlerden Akyurt Belediye Başkanı Ayantaş ve Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk tekrar aday gösterilmezken, Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki Yenimahalle'den, Çamlıdere Belediye Başkanı Can tekrar aynı ilçeden aday gösterildi.
AKP 3 İLÇEDE ADAY GÖSTERMEYECEK, MHP ADAYINI DESTEKLEYECEK
AKP, Cumhur İttifakı kapsamında Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı olmak üzere 3 ilçede aday göstermeyerek, MHP'nin adayını destekleyecek.
Etimesgut'ta MHP'li mevcut Belediye Başkanı Enver Demirel, Polatlı'da MHP'li mevcut Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Gölbaşı'da Ramazan Şimşek Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.
ilçeler ve adaylar şöyle:
- Altındağ: Asım Balcı
- Akyurt: Hilal Ayık
- Ayaş: Burhan Demirbaş
- Bala: Ahmet Duran
- Beypazarı: Tuncer Kaplan
- Çamlıdere: Hazım Caner
- Çankaya: Amber Türkmen
- Çubuk: Baki Demirbaş
- Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
- Evren: Hüsamettin Ünsal
- Güdül: Muzaffer Yalçın
- Haymana: Özdemir Turgut
- Kahramankazan: Serhat Oğuz
- Kalecik: Duhan Kalkan
- Keçiören: Turgut Altınok
- Kızılcahamam: Süleyman Acar
- Mamak: Murat Köse
- Nallıhan: İsmail Öntaş
- Pursaklar: Ayhan Yılmaz
- Sincan: Murat Ercan
- Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
- Yenimahalle: Veysel Tiryaki
- Etimesgut: Evren Demirel (MHP)
- Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP)
- Polatlı: Mürsel Yıldızkaya (MHP)
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada “Cumhur İttifakı'nı inşallah Ankara'mızda, başkentimizde, karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız. Ankara'da 25 adayımızın 3'ü Cumhur İttifakımızın gereği MHP'den, diğerleri partimizden” dedi.
AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için uyarlanarak hazırlanan ‘Bize her yer Ankara’ isimli şarkının video klibi salondakilere izletildi. (HABER MERKEZİ)