BBC Suriye yapımcısı: Kimyasal saldırı görüntüleri mizansendi

BBC Suriye yapımcısı Riam Dalati, Suriye Duma’daki kimyasal silahla yapıldığı iddia edilen saldırıya ait görüntülerin mizansen olduğunu açıkladı. Dalati, “Saldırı oldu ama Sarin gazı kullanılmadı, ama klorun kullanılıp kullanılmadığını teyit etmek için OPCW'nin [Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü] raporunu beklememiz gerekiyor. Ama saldırıyla ilgili başka her şey düzmeceydi” ifadelerini kullandı.

Daha önce Batı, Şam'ı Duma ve Doğu Guta'ya kimyasal saldırı düzenlemekle suçlamış ve buna karşılık olarak hava harekatı düzenlemekle tehdit etmişti. Beyaz Miğferler örgütü, ‘kimyasal' saldırıya delil olarak bir hastanede çekildiği iddia edilen ve doktorların, kimyasal saldırıdan mustarip çocuklar dahil bazı kişilere yardım etme çalıştığını gösteren görüntüler sunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu iddianın, teröristleri korumak ve olası dış müdahaleyi haklı göstermek amacıyla ortaya atıldığını açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

Doğu Guta'da önce 'kimyasal katliam', sonra 'ateşkes' iddiası

Rusya'ya göre Doğu Guta'da kimyasal saldırı izi yok