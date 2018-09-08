Rusya: Suriye'de terÃ¶ristler kimyasal saldÄ±rÄ± provokasyonu yapacak

Rusya, Ä°dlib'de 'terÃ¶ristlerin kimyasal saldÄ±rÄ± provokasyonu' yapacaÄŸÄ±nÄ± iddia ederken bÃ¶lgedeki hava bombardÄ±manÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°gor KonaÅŸenkov, "Ä°dlib'deki teröristlerin kimyasal saldÄ±rÄ± provokasyonu hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± neredeyse tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, provokasyonun baÅŸlangÄ±ç sinyalinin 'Suriye devriminin bazÄ± yabancÄ± dostlarÄ±ndan' özel bir ekibin gelmesi olacaÄŸÄ±nÄ±" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Öte yandan Suriye ordusu ve Rusya'nÄ±n Hama'nÄ±n kuzeyi ve Ä°dlib'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Sputnik'in yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± habere göre Heyet Tahrir Åžam örgütü, Türkistan Ä°slam Hareketi ve Beyaz MiÄŸferler grubu liderlerinin kimyasal saldÄ±rÄ± provokasyonunda koordine olmak için dün bir araya geldiÄŸini söyleyen Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°gor KonaÅŸenkov, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Grup liderlerinin görüÅŸmesinde Suriye ordusu tarafÄ±ndan sivillere karÅŸÄ± Ä°dlib'in Cisr eÅŸ ÅžuÄŸur, Serakab, Taftanaz ve Sarmin bölgelerinde kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mizansenlerinin videolarÄ±nÄ±n senaryolarÄ± üzerinde anlaÅŸÄ±ldÄ±.''

"AÅŸamalÄ± yürütülecek provokasyonda yer alacak tüm taraflarÄ±n 8 Eylül akÅŸamÄ±nda hazÄ±r olmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia eden Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü, "Ä°dlib vilayetinde teröristlerin provokasyonunun pratikte baÅŸlama sinyalini, 'Suriye devriminin bazÄ± yabancÄ± dostlarÄ±ndan' özel bir ekibin vereceÄŸini" ifade etti.

KonaÅŸenkov, Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n Suriye’deki durumu ve OrtadoÄŸu’daki farklÄ± ülkelerde bulunan silahlÄ± gruplarÄ±n eylemlerini dikkatle takip etmeye devam ettiÄŸini aktardÄ±.

'ABD Ä°LE MÜTTEFÄ°KLERÄ° AKDENÄ°Z'E YIÄžINAK YAPTI'

Öte yandan Rus basÄ±nÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Ä°ngiltere’nin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki donanma faaliyetlerini gözlemleyen kaynaklarÄ±, Ä°ngiliz Kraliyet DonanmasÄ±’na ait Talent nükleer denizaltÄ±sÄ±nÄ±n, bugün 10 kruz füzesiyle birlikte CebelitarÄ±k BoÄŸazÄ±’ndan geçtiÄŸini bildirdi.

CebelitarÄ±k BoÄŸazÄ±’ndan önceki günlerde 12 Tomahawk füzeli Newport News denizaltÄ±sÄ±nÄ±n da geçtiÄŸi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, daha önce Ä°dlib’de kimyasal saldÄ±rÄ± provokasyonu hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ABD, Fransa ve Ä°ngiltere’nin daha sonra bu bahaneyle Suriye’yi vurmak istediÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. KonaÅŸenkov, ABD’nin Suriye’ye saldÄ±rÄ± için 28 Tomahawk kruz füzeli destroyer gemisi Ross’un 25 AÄŸustos’ta Akdeniz’e girdiÄŸini bildirmiÅŸti.

HAVA SALDIRILARI YOÄžUNLAÅžTI

Tahran'da dün Ä°ran, Rusya ve Türkiye liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen Ä°dlib merkezli zirve sonrasÄ± gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±larda çok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

AA'nÄ±n haberine göre savaÅŸ uçaklarÄ± ve helikopterleri, sabah Ä°dlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçesi, Habit beldesi, Sirce, Huveyin, Abidin ve El Hülübbe köyleriyle Hama'nÄ±n kuzeyindeki Latamne ilçesindeki hedeflere hava bombardÄ±manÄ± düzenledi.

Ä°dlib'in Han Åžeyhun ilçesindeki bir sivil savunma merkezinin de hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

CihatçÄ±lar, dün Hama'nÄ±n kuzeyindeki Hristiyan beldesi Mhardeh'e saldÄ±rmÄ±ÅŸ, 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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RUSYA: ÖNEMLÄ° BÄ°R UZLAÅžMA OLDU

Rusya parlamentosunun alt kanadÄ± Duma’nÄ±n DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi Üyesi Sergey Jeleznyak, Rusya, Ä°ran ve Türkiye liderlerinin Tahran’da gerçekleÅŸtirdikleri üçlü zirvenin sonuçlarÄ±nÄ±, basÄ±n dairesi üzerinden deÄŸerlendirdi.

AçÄ±klamada, “Rusya, Ä°ran ve Türkiye liderlerinin 3. zirvesi çok yapÄ±cÄ± geçti ve Ä°dlib’deki teröristlerin yuvasÄ±nÄ±n nihai olarak yok edilmesi konusunun bu kadar önem kazandÄ±ÄŸÄ± bu kÄ±rÄ±lma noktasÄ±nda Suriye çözümünün garantör ülkeleri arasÄ±nda en önemli uzlaÅŸma oldu. Zirvenin önemli bir sonucu, baÅŸta Suriye’deki varlÄ±klarÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu herkes tarafÄ±ndan kabul edilen ABD ve uydu devletleri tarafÄ±ndan olmak üzere, egemen Suriye’ye yönelik her türlü provokasyonun ve dÄ±ÅŸ baskÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edilemezliÄŸi konusundaki ortak anlayÄ±ÅŸ oldu” ifadelerine yer verildi.

ÇAVUÅžOÄžLU: SÄ°YASÄ° SÜRECE ODAKLANACAÄžIZ

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu Ä°dlib’le ilgili “Ä°dlib, gerginliÄŸi azaltÄ±cÄ± bölgedir. ÇatÄ±ÅŸmalar duracak ve yine siyasi sürece odaklanacaÄŸÄ±z. Birkaç gündür bu saldÄ±rÄ±lar oldu. Åžimdi hem Ruslarla hem de Ä°ranlÄ±larla yoÄŸun çaba içindeyiz. ÇabalarÄ±mÄ±z sadece dün Tahran'da yapÄ±lan zirveyle sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. O zirvede esasen bir irade ortaya konulmuÅŸtur, çerçevesi çizilmiÅŸtir” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

‘ABD ASKERLERÄ° SURÄ°YE’DE KALACAK’

Öte yandan Washington Post’un ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± üst düzey yetkililerine dayandÄ±rarak yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± habere göre, Donald Trump, geçtiÄŸimiz günlerde ABD’nin Suriye’deki askeri birliklerini geri çekme isteÄŸini açÄ±klamasÄ±na raÄŸmen, Amerikan askerlerinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kalÄ±cÄ± olarak sürdürecek yeni stratejiyi kabul etti.

Trump, defalarca IÅžÄ°D bitirildiÄŸi zaman ABD askerlerini Suriye’den çekmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ancak, daha sonra Washington’dan yapÄ±lan açÄ±klamalarda, IÅžÄ°D’ten kurtarÄ±lan bölgelerdeki durum istikrara kavuÅŸuncaya ve IÅžÄ°D’in yeniden canlanma tehdidi ortadan kalkÄ±ncaya kadar, askerlerinin bu ülkede kalacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Gazeteye göre, Suriye’de yaklaÅŸÄ±k iki bin ABD askeri bulunuyor.

CHP’DEN Ä°DLÄ°B ÖNERÄ°SÄ°: SURÄ°YE YÖNETÄ°MÄ°YLE TEMASA GEÇÄ°LSÄ°N

CHP’nin DÄ±ÅŸ Politikadan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ünal Çeviköz’den hükümete Ä°dlib konusunda altÄ± öneri geldi. Öneriler arasÄ±nda AB ile konu hakkÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin geliÅŸtirilmesi, ABD ile bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± ve Suriye yönetimi ile temas kurulmasÄ± da var.

Çeviköz’ün önerilerinden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

- Bölge halkÄ±nÄ±n ve terörle baÄŸlantÄ±sÄ± olmayan gruplarÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde kalacak ÅŸekilde Ä°dlib’ten tahliyesi için BirleÅŸmiÅŸ Milletler baÅŸta olmak üzere tüm ilgili kuruluÅŸlara ve ülkelere çaÄŸrÄ±da bulunulmalÄ± ve bu sonuca ulaÅŸmak için yoÄŸun bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r.

- Moskova ve Tahran’Ä±n yanÄ± sÄ±ra Suriye yönetimi ile de temasa geçilmesinin ve 1998 Adana MutabakatÄ± ruhunun iki komÅŸu ülke arasÄ±nda yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n zamanÄ± gelmiÅŸtir.

- ABD ile Astana ve Soçi süreçleriyle ve son Tahran toplantÄ±sÄ±yla ilgili de bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunularak görüÅŸmeler daha geniÅŸ bir çerçeveye oturtulmalÄ±dÄ±r.

- Türkiye Suriye’de barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n kurulmasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda AB ile de iÅŸ birliÄŸini yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmalÄ±dÄ±r.

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‘ÖSO’CULARA VATANDAÅžLIK VE DAÄ°RE VERÄ°LMÄ°Åž MÄ°DÄ°R?’

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aytun ÇÄ±ray da gözden kaçÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan ÖSO üyelerine vatandaÅŸlÄ±k ve daire veriliyor iddialarÄ±nÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

Reuters Haber AjansÄ±nÄ±n Suriye’de ÖSO militanlarÄ± ve aileleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± röportajÄ±n servis edilmesiyle ortaya çÄ±kan iddialar üzerine Ä°YÄ° Parti BasÄ±n ve Medyadan sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°zmir Milletvekili Dr. Aytun ÇÄ±ray, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar ve CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle yazÄ±lÄ± soru önergesi verdi.

TBMM’DE KRÄ°TÄ°K SORULAR

ÇÄ±ray, “Sadece bir bölümünü Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iddialar, Türkiye’yi uluslararasÄ± hukuk önünde zor duruma düÅŸürecek kadar vahimdir. Bahse konu haberde militanlarÄ±n ölmesi halinde ailelerine ÅŸehit maaÅŸÄ± baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±, vatandaÅŸlÄ±k verildiÄŸi ve Türkiye topraklarÄ±nda ev hediye edildiÄŸine yer verilmiÅŸtir” diyen ÇÄ±ray ÅŸu sorularÄ±n yanÄ±tlanmasÄ±nÄ± istedi:

-ÖSO militanlarÄ±na Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± verilmiÅŸ midir? Medyadaki iddia doÄŸru ise kaç ÖSO militanÄ±na ve ailesine Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± verilmiÅŸtir?

- ÖSO militanlarÄ±nÄ±n eÄŸitim, donanÄ±m, ikmal ve iaÅŸeleri için ne kadar para harcanmÄ±ÅŸtÄ±r?

- ÖSO militanlarÄ±na bugüne kadar maaÅŸ ve sosyal güvence imkanÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? SaÄŸlandÄ±ysa bu tutar ne kadar TL’dir?

- ÖSO militanlarÄ± veya ailelerinin ikamesi için konut kiralanmÄ±ÅŸ ya da satÄ±n alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Åžayet bu imkanlardan herhangi birisi saÄŸlandÄ±ysa kaç adet konut saÄŸlanmÄ±ÅŸ ve bunun güncel rakamlarla devlet hazinesine olan maliyeti kaç TL’dir? (HABER MERKEZÄ°)

Tahran zirvesi: Siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m ama operasyondan sonra...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 17:45

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