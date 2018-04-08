Doğu Guta'da önce 'kimyasal katliam', sonra 'ateşkes' iddiası

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta’dan önce 'kimyasal saldırı katliamı' ardından da ateşkes ilanı iddiaları geldi.

Suriyeli bir yetkili, resmi haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada Doğu Guta’daki son cihatçı grup olan Ceyş’ül İslam (İslam Ordusu) ile yeniden müzakerelere başlanacağını ileri sürdü. Yetkili, görüşme talebinin muhaliflerden geldiğini belirterek müzakerelere gün içinde başlanacağını söyledi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden Cuma günü yapılan açıklamada, Ceyş’ül İslam içindeki yaklaşık 4 bin kişinin Duma’dan ayrılmayı reddettiği, bu nedenle muhaliflerle Rusya arasında yeni bir tahliye anlaşması için müzakereler gerçekleştirildiği bildirilmişti.

AL MASDAR: ATEŞKES KABUL EDİLDİ

Al Masdar haber ajansı da Suriye Ordusu ile Ceyş’ül İslam arasında ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Suriyeli bir yetkiliye dayandırılan haberde, gece boyunca Suriye ordusu tarafından kentin doğusundaki el Reyhan bölgesine düzenlenen saldırıların ardından Suriye hükümetinin, Doğu Guta’da kalan son cihatçı grup olan Ceyş’ül İslam’dan gelen talebi değerlendirdiği ve ateşkes ilanı ile müzakerelere başlanmasını kabul ettiği belirtildi.

KİMYASAL SALDIRI VE KATLİAM İDDİASI

Öte yandan Doğu Guta’da bulunan cihatçı gruplar, hükümeti Cumartesi akşamı kimyasal silah kullanarak en az 70 kişinin ölümüne yol açmakla suçladı. BBC’nin haberine göre de Doğu Guta’nın Duma bölgesinden gelen iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamazken Suriye hükümeti bölgeden gelen görüntülerin kurmaca olduğunu söyledi. Rusya da iddiaları reddetti.

BEYAZ MİĞFERLER DUYURDU

Bölgedeki Beyaz Miğferler örgütü, “bodrum katlarında bulunan cansız bedenlerin” görüntülerini Twitter hesaplarından paylaştı. Beyaz Miğferler, Batı ülkeleri tarafından “bağımsız yardım gönüllüleri” olarak kabul ediliyor ancak örgüt birçok defa el Kaide bağlantılı cihatçılar oldukları ve “sahte sahneler” yarattıkları suçlamaları ile de gündeme gelmişti.

Beyaz Miğferliler ilk attığı tweette ölü sayısını 150 olarak açıklarken sonradan bu tweeti silip 70 kişinin öldüğünü duyurdu. Suriye’deki hastanelerle çalışan bir ABD derneği olan The Union of Medical Relief Organizations da BBC’ye bilgi vererek 70 kişinin öldüğü iddiasını yineledi. Bir dernek sözcüsü bölgeden gelen bilgilerin 180 civarında ölüme işaret ettiğini, ancak aralıksız bombardıman nedeniyle bunu doğrulamanın mümkün olmadığını söyledi.

Bazı kaynaklar ise ölü sayısı 40 olarak açıkladı.

ABD, RUSYA’YI SUÇLADI

ABD Dışişleri Bakanlığı ise bölgeden gelen haberlerin, sığınaklarda saklanan aileler de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığını gösterdiğini duyurdu ve “Suriye hükümetine tam destek veren Rusya’nın yaşananlardan sorumlu olduğunu” söyledi.

Suriye hükümetinin son aylarda yürüttüğü operasyonun ardından Doğu Guta’nın cihatçı grupların elinde kalan tek bölgesi olan Duma’yı Ceyş-ül İslam (İslam Ordusu) adlı Suudi Arabistan destekli grup tarafından kontrol ediliyor.

RUSYA’DAN YALANLAMA

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezindeki yetkililer ise, Doğu Guta’da silahlı grupların elinde tuttuğu son yer olan Duma’da Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Sputnik’in haberine göre Yuriy Yevtuşenko isimli yetkili, Suriye ordusunun Duma’da kimyasal silah kullandığına ilişkin iddialar için, “Bu bilgiyi kesin bir biçimde yalanlıyoruz” dedi. “Batılı bir dizi ülke Duma’dan militanların çıkarılması için yapılan operasyona devam edilmesini engellemeye çalışıyor” diye devam eden Yevtuşenko, bu nedenle “Batı’nın en çok sevdiği tema olan kimyasal silah kullanıldığı” iddiasının kullanıldığını savundu.

Yevtuşenko, Duma’ya Suriye ordusu tarafından klor bombaları atıldığına ilişkin iddiaları ortaya atan gruplardan birinin, kendini sivil yardım örgütü olarak tanımlayan Beyaz Miğferler olduğunu da ekleyip bu grubun, yaydıkları uydurma haberlerle bilindiğini ifade etti.

Bu arada Suriye hükümeti de ordunun Duma’da kimyasal silah kullandığı iddiasını reddetmişti. Suriye hükümet yetkilileri, Duma’daki silahlı grupların düşmek üzere olduğunu, bu nedenle yalan haberler yaydığını söylemişti. (DIŞ HABERLER)

Doğu Guta’dan 13 kişilik cihatçı grubun ayrıldığı açıklandı

Doğu Guta’dan 13 kişilik cihatçı grubun ayrıldığı açıklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 14:48

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