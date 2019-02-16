Malatya'da gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı

Malatya’da 12 Şubat günü gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanırken 4 kişi ise denetimli olarak serbest bırakıldı.

12 Şubat günü, 2011 yılında 3 dönem PSAKD Malatya şube başkanlığı yapan Songül Tunçdemir, Eğitim Sen Malatya Şube Eş Başkanı Tarık Kaya, Arguvan PSAKD Şube Başkanı Ümit Adıgüzel ve HDP üyeleri dahil olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Malatya Adliyesi savcılığında ifadeleri alınan Songül Tunçdemir, Tarık Kaya, İbrahim Erdoğan, Ekrem Bilgiç ve İbrahim Gökçek, tutuklama talebi ile 2. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkemede alınan ifadelerinin ardından Songül Tunçdemir ve Tarık Kaya için denetimli olarak serbest bırakılma kararı verildi.

Songül Tunçdemir ve Tarık Kaya için hakimin verdiği denetimli serbestlik kararına itiraz eden savcı, yeniden tutuklanma kararı çıkardı. Savcılığın verdiği kararın ardından Songül Tunçdemir ve Tarık Kaya tutuklandı.

PSAKD Arguvan Şube Başkanı Ümit Adıgüzel’in aralarında bulunduğu 4 kişi ise denetimli serbestlik şartı ile serbest bırakıldı. (HABER MERKEZİ)

Malatya Eğitim Sen, üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi