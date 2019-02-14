Malatya Eğitim Sen, üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Eğitim Sen Malatya Şube yönetimi, Şube Eski Başkanı Tarık Kaya'nın ve Kadın Eski Sekreteri Songül Tunçdemir'in sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepi gösterdi.

Eğitim Sen Malatya Şubesi Eski Başkanı Tarık Kaya ve Şube Kadın Eski Sekreteri Songül Tunçdemir, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 12 Şubat Salı günü gözaltına alındı. Eğitim Sen Malatya Şubesi yönetimi, gözaltılara tepki göstererek bir açıklama yaptı.

Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Kazım Albayrak, açıklamasında "Gözaltına alınan arkadaşların adresleri belli olup çağırılarak ifade verecek durumdaydılar. Gözaltı gerekçesi olarak sosyal medya paylaşımları gösterilmektedir. Eski Şube Başkanımız Tarık KAYA, sosyal medyayı kullanmadığı gibi sendikal faaliyetlerde genel merkezimizin hazırlamış olduğu kamuoyuna yönelik açıklamaları yapmış olmaktan başka siyasi faaliyet sayılabilecek hiçbir açıklamada bulunmamıştır" ifadelerini kullandı.

"BU HUKUKSUZ İŞLEMLERİ TANIMIYORUZ"

Son yıllarda her seçim öncesi bu tip gözaltı ve tutuklamalar ile sendikamıza, partilere ve demokratik kitle örgütlerine yönelik bir algı oluşturma amaçlı hukuksuz, mesnetsiz suçlamalar ile yapılan bu gözaltıların derhal sonlandırılmasını bekliyoruz. Sendikamızın genel merkez kararlarını, eylem ve etkinliklerini yasa dışı faaliyet gibi göstererek yapılan yıldırmaya yönelik hukuksuz işlemleri tanımıyoruz" dedi. Gözaltına alınan üyelerin serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Albayrak "Gözaltına alınan üyelerimizin; eski şube yöneticileri olarak yaptığı basın açıklamaları, mitinglere katılımı düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki paylaşımları, demokratik eylem ve etkinlikleri Anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükler kapsamındadır" ifadelerini kullandı (Malatya/EVRENSEL)