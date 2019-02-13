PSAKD: Songül Tunçdemir ve Gürbüz Deniz derhal serbest bırakılmalı

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), gözaltına alınan PSAKD önceki dönem Kartal Şube Başkanı Songül Tunçdemir ve Antalya şube yöneticisi Gürbüz Deniz’in derhal serbest bırakılmasını istedi. Alevi kurumları ve HDP İstanbul milletvekili Zeynel Özen’in de destek verdiği basın toplantısında, gözaltıların Alevi örgütlülüğüne yönelik bir saldırı olduğu belirtildi.

"TEHDİTLER KARŞISINDA SUSMAYACAĞIZ"

PSAKD Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan PSAKD Genel Sekreteri Onur Şahin, iktidarın hukuku muhalifleri baskı altına almak için kullandığını ve baskı poltikalarından Alevi örgütlülüğünün de nasibini aldığını belirtti. Bugüne kadar çok sayıda üye ve yöneticilerinin gözaltına alınıp tutuklandığını ifade eden Şahin, bunun en son örneğinin PSAKD GYK üyeliği, şube başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve ihraç edilmiş bir kamu emekçisi olan Songül Tunçdemir ve PSAKD Antalya şube yöneticisi Gürbüz Deniz’in gözaltına alınmaları olduğunu söyledi.

Bu gözaltıların asıl hedefinin Alevi örgütlülüğü olduğunu vurgulayan Şahin, “Bizler binlerce yıldır her türlü saldırıya, baskıya ve katliama karşın bugüne kadar ayakta kalmayı başardık. Doğru bildiğimiz yoldan bedeli ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Baskılar karşısında susmayacak, tehditler karşısında yılmayacağız” dedi.

Herkesi gözaltına alınan Tunçdemir ve Deniz’e sahip çıkmaya çağıran Şahin, gözaltıların derhal serbest bırakılmasını istedi.

"KİMSEYE HABER VERMESİNE İZİN VERİLMEDEN GÖZALTINA ALINDI"

PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan da Tunçdemir’in ihraç edilen bir kamu emekçisi olduğunu, çocuğuyla birlikte kaldığı Kartal’daki evinde kimseye haber vermesine izin verilmeden gözaltına alındığını belirtti. Tunçdemir’in Malatya’ya götürüleceğini belirten Kaplan kendilerinin de Malatya’ya giderek destek olacaklarını söyledi. Hem Tunçdemir’in hem de Deniz’in suç teşkil edecek hiçbir durumunun olmadığını belirten Kaplan, “Alevi örgütlerine yönelik baskı ve gözaltı süreci yaşanıyor. Takipçisi olacağiz” dedi.

"ALEVİLER AÇIKTAN HEDEF ALINMIYOR, BASKIYLA BÖLÜNMEYE ÇALIŞILIYOR"

Basın toplantısına katılan HDP İstanbul milletvekili Zeynel Özen’de Alevilerin tarihinin katliamlarla dolu olduğunu ve özellikle son dönemde devletin Alevilere yönelik bir asimilasyon ve sindirme politikası izlendiğini söyledi. Özen, “Devlet Alevileri açıktan hedef almıyor ama baskıyla bölmeye çalışıyor. Dik duran yöneticilerimiz gözaltına alınıyor. Aleviler marjinalleştirilmeye çalışılıyor. Bizim varlık nedenimiz inancımız. Biz bunun bedeli ne ise ödemeye hazırız” dedi.

"ÖTEKİLEŞTİRİLENLER BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİ"

Toplantıya katılan Alevi kurumlarından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Türkiye’nin demokrasiden çok uzaklaştığını ifade ederek bu baskı ve gözaltılara karşı demokrasi için ötekileştirilen herkesin birlikte mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Metin de Aleviler’in tek tek alınıp sorgulandığını belirterek “Bizim yapmamız gereken örgütlenmeli ve birlikte hareket etmeliyiz, direncimizi göstermeliyiz” dedi.

Demokratik Alevi Dernekleri Genel Sekreteri Murat Işık da Alevi örgütlerine yönelik saldırının seçim öncesi Alevi toplumunu sindirme, korkutma ve kamusal alandan uzaklaştırma temelli olduğunu ifade etti. Alevi kadınların özellikle hedef alındığını belirten Işık, bu saldırılar karşısında diz çökmeyeceklerini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)