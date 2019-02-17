17 Şubat 2019 10:10

Asgari ücret eve girmeden bitiyor, 2 lira bütçeyi deliyor

Bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışan Aynur Yılmaz: Aylık 200 lira yol parasına veriyorum mesela. Bu bütçemizde delik açıyor.

Asgari ücret eve girmeden bitiyor, 2 lira bütçeyi deliyor

İşçi Aynur Yılmaz

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Sinan GÜLER
    Ankara

    Bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışan Aynur Yılmaz, yapılan zamma rağmen asgari ücretin eve girmeden bittiğini söylüyor. Asgari ücretin ancak kirada oturmayan, çocuksuz bir aileye yetebileceğini belirten Yılmaz kirada oturmuyor. Buna rağmen banka kredisi, faturalar, biraz da mutfak alışverişi yapınca, onun da ne elinde kalıyor ne avcunda!

    Ankara’da bir alışveriş merkezindeki lokantada bulaşıkçı olarak çalışan Aynur Yılmaz ile asgari ücrete yapılan zammı konuştuk. İnşaat işçisi eşi bir buçuk yıldır iş bulamıyor. Bu yüzden üniversitede okuyan iki çocuğu da onun maaşa bakıyor. Yılmaz, bir yıl işsiz kalmasının ardından 9 ay önce bu işe girmiş. Önceki işinden ise sigorta giriş çıkışı yapılarak haksızlığa uğradığı için ayrılmış. Şu an çalıştığı işe de daha önce çalıştığı yerde tanıştığı bir aşçı vasıtasıyla girdiğini söyleyen Yılmaz, bulaşıkçı olarak işe girmesine rağmen temizlik ve doğrama gibi diğer işlerle de uğraştıklarını söylüyor. Her gün iki vesait kullanarak işe gittiğini belirten Yılmaz, saat 17’de işten çıktığını ve iki saatte eve varabildiğini söylüyor. Çalışma ortamından memnun olsa da tüm gün ayakta durduklarını ve ancak yemek molasında oturabildiklerini dile getiren Yılmaz, emekli olabileceğini ise düşünmüyor. En azından üniversitede okuyan iki çocuğu işe girene kadar çalışmak zorunda olduğunu söylüyor.

    KİRA ÖDEMESE BİLE YETMİYOR

    Nasıl geçindiğini sorduğumuzda Yılmaz, birçok asgari ücretli gibi “Maaş elime geçmeden bitiyor” diyor. Maaşının ilk günü ulaşım için Ankarakart’ını doldurduğunu, faturaları ve banka borçlarını ödediğini anlatan Aynur, ardından ufak tefek bir alışveriş de yapınca para kalmadığını söylüyor. Asgari ücrete yapılan zammın harcamalarını pek rahatlatmadığını anlatan Yılmaz, kira ödememesine rağmen bir asgari ücretin 4 kişilik ailesine yetmediğini söylüyor. Yılmaz’ın anlattığı bu ayki harcamalara göre zorda kaldıkları dönem çektikleri ihtiyaç kredisine 1200 TL, 300 lira doğal gaz, 160 lira elektik, 100 lira telefon faturaları, 80 lira internet faturaları, mutfak alışverişi için 100 lira derken asgari ücretten geriye 100 liraya yakın bir para kalmış. Otobüs kartına aylık para yüklediğinde ise ne elde kalıyor ne avuçta.

    YOL PARASI BİLE DEĞİŞSE BÜTÇE SARSILIYOR

    Asgari ücretle ancak çocuksuz ve kirada oturmayan bir ailenin geçinebileceğini söyleyen Yılmaz, asgari ücret görüşmeleri sırasında patron temsilcilerinin 2 bin lirayı çok bulmalarını ise anlamadığını anlatıyor: “Eskiden evde otururken (çalışmıyorken) belki 2 bin lira geçinilir diyebilirdim ama çalışıp onca emek verince 2 bin lira gerçekten az.” Yol parasını dahi hesapladıklarını söyleyen Aynur, bazı günler işe geç kalmamak için belediye otobüsüne değil paralı halk otobüsüne bindiği için ikinci vesaitte aktarma yapamadığını ve 4 lira yerine günlük 6 lira yol parası vermek durumunda kaldığını belirterek “Küçük gibi görünse de fark ediyor. Aylık 200 lira yol parasına veriyorum mesela. Bütçemizde delik açıyor” diyor.

    Asgari ücretin 2 bin 20 lira olmasının hayatlarını iyileştirmeyeceğini anlatan Yılmaz, “Asgari ücret 2 bin 20 lira oldu ama her şeye zam olduktan sonra asgari ücretin artması önemli değil ki. Zam yapmadık dedikleri bir tek ekmek, onun da gramı ile oynuyorlar” diyor. Sofraya ekmekten başka bir şeyler de koymak zorunda olduğunu belirten Aynur, kahvaltılık fiyatlarının çok zamlandığını bir kilo peynirle bir kilo zeytin alınca 50-60 lira verdiğini anlatıyor. Eskiden pazarda harcadığının iki katını harcayınca bile eskisi kadar sebze ve meyve alamadığını dile getiren Yılmaz, daha önce 20 liraya bir şeyler alabilmesine karşın şimdi 50 liranın dahi yetmediğini söyledi.

    ‘YA PARA KALMIYOR YA VAKİT’

    Çalıştığı yerdeki vardiya sistemi nedeniyle bir hafta saat 17.00’de bir hafta saat 22.00’de işten çıktığını anlatan Yılmaz, her gün 4 saatini de yolda geçirince sosyal hayatına vakit ayıramadığını söyledi. Hafta sonu izinli olmaması nedeniyle düğünlere bile gidemediğini ifade eden Yılmaz, “Sinemaya, tiyatroya gideyim istiyorum ama ya para kalmıyor ya da vakit olmuyor” dedi. Bir yıldır sinemaya gidemediğini anlatan Aynur, sinema biletiyle birlikte yol parasını da düşünmek zorunda kaldığını söylüyor.

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Leyla Güven'in evinin çevresindeki polis ablukası sürüyor
    SONRAKİ HABER

    Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 210,6 milyar lira
    YAZARLAR
    Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunun siyasi ve sportif anlamı

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Eğitimde "yeni sistem", gençliği AKP ideolojisine kazanmanın versiyonu

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Kale Kayış işçileri

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    155. yılında Tsitsekun

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Kolombiya'da barışın krizi

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    19 Mayıs
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 210,6 milyar lira
    Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 210,6 milyar lira

    Merkezi yönetim brüt borç stoku, yaklaşık 50 milyar lira artarak nisan ayı itibarıyla 1 trilyon 210,6 milyar lira oldu.

    GÜNCELLENDİ
    ABD, Güney Çin Denizi ve Basra Körfezi’nde gerginliği tırmandırıyor
    ABD, Güney Çin Denizi ve Basra Körfezi’nde gerginliği tırmandırıyor

    Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürürken ABD’ye ait bir savaş gemisinin Güney Çin Denizi’nde ilerlediği açıklandı.

    CHP, İstanbul seçimi için milletvekillerini görevlendirdi
    CHP, İstanbul seçimi için milletvekillerini görevlendirdi

    CHP, milletvekillerini 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için görevlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    YSK toplantısı sona erdi, gerekçeli karar bugün açıklanmayacak
    YSK toplantısı sona erdi, gerekçeli karar bugün açıklanmayacak

    Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul seçimlerinin yenilenmesine dair gerekçeli kararını bugün açıklamayacağı belirtildi.

    Aliağa Belediyesinde işten atılan işçiler nöbete başladı
    Aliağa Belediyesinde işten atılan işçiler nöbete başladı

    Aliağa Belediyesinde işten atılan 6 işçi, Aliağa Demokrasi Meydanında nöbet eylemi başlattı. İşçiler emek ve demokrasi güçlerine destek çağrısı yaptı.

    Rektörlük eliyle atanan Disiplin Kurulunun kararı iptal edildi
    Rektörlük eliyle atanan Disiplin Kurulunun kararı iptal edildi

    Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent hakkında verdiği disiplin kararı idare mahkemesince iptal edildi.

    Petrol-İş: TÜPRAŞ işçisi geri adım atmayacak
    Petrol-İş: TÜPRAŞ işçisi geri adım atmayacak

    TÜPRAŞ’ta süren TİS sürecine ilişkin açıklama yapan Petrol-İş Genel Merkezi, şirket yetkililerinin kamuoyunu yanıltan açıklamalarına tepki gösterdi.

    Esenyurtlu gençler: Şimdiye kadar şaibeli seçimler iptal edilmedi
    Esenyurtlu gençler: Şimdiye kadar şaibeli seçimler iptal edilmedi

    İstanbul Esenyurt’ta gençlere 31 Mart seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararını sorduk.

    'Saklı cennet'te kuş sayısında rekor artış gerçekleşti
    'Saklı cennet'te kuş sayısında rekor artış gerçekleşti
    Devlet Tiyatrolarında “Nöbetçi Tiyatro” günleri başlıyor
    Devlet Tiyatrolarında “Nöbetçi Tiyatro” günleri başlıyor
    Uçan Süpürge başlıyor: Beş kıtadan kadın festivalleri gelecek
    Uçan Süpürge başlıyor: Beş kıtadan kadın festivalleri gelecek
    Dersim’de ressamlar halkla birlikte trafoya şahmeran çizdi
    Dersim’de ressamlar halkla birlikte trafoya şahmeran çizdi
    Avrupa futbol liglerinde 2018/19 sezonu şampiyonları
    Avrupa futbol liglerinde 2018/19 sezonu şampiyonları
    Galatasaray’ın 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray’ın 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    İSKİ'de 124 yönetici, 874 makam aracı var!
    İSKİ'de 124 yönetici, 874 makam aracı var!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Suat Sarı, “İSKİ’de 124 yönetici, 874 makam aracı var. Bu araçları kim, nerede kullanıyor?” diye sordu.

    GÜNCELLENDİ
    Bayhan: Samsun fotoğrafı Erdoğan'ın halkla ilişkiler fotoğrafı oldu
    Bayhan: Samsun fotoğrafı Erdoğan'ın halkla ilişkiler fotoğrafı oldu

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı.

    Kırklareli'de 7 çocuğu cinsel istismar eden kantinci tutuklandı
    Kırklareli'de 7 çocuğu cinsel istismar eden kantinci tutuklandı

    Kırklareli’de ilkokul öğrencisi 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Kantin İşletmecisi S.A, tutuklandı

    GÜNCELLENDİ
    Sultanahmet Camisi restorasyonunda pencerelerin kırılması tepki çekti
    Sultanahmet Camisi restorasyonunda pencerelerin kırılması tepki çekti

    Sultanahmet Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında dışlık pencereler, içlerinden çelik iskele çubukları geçirilmesi için kırıldı.

    Bakanlığın planları gençlerin geleceği kadar belirsiz
    Bakanlığın planları gençlerin geleceği kadar belirsiz

    Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, yeni eğitim modelini Evrensel'e değerlendirdi.

    Yargıtay istismarcı okul müdürünün cezasını 3 yıl arttırdı
    Yargıtay istismarcı okul müdürünün cezasını 3 yıl arttırdı

    Bursa'da öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu için yargılanan okul müdürüne verilen 27 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından 3 yıl artırıldı.

    Nurettin Canikli’den Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’a dava
    Nurettin Canikli’den Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’a dava

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, kızı Rabia Naz için adalet mücadelesi veren Baba Şaban Vatan hakkında dava açtığını açıkladı. 

    Tüm Köy Sen: Üreticilerin olmadığı toplantılardan bıktık
    Tüm Köy Sen: Üreticilerin olmadığı toplantılardan bıktık

    Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, hükümetin fındık konusunda üreticilerin bulunmadığı toplantılarla politika belirlemesine tepki gösterdi.

    HDP'li Kurtulan: Kürtlerin tavrı iktidara göre değişiklik arz etmez
    HDP'li Kurtulan: Kürtlerin tavrı iktidara göre değişiklik arz etmez

    HDP'li Kurtulan "İstanbul seçiminde Kürtlerin ne yapacağı tartışılıyor. Kürtler, demokrasi, adalet, barış mücadelesinin kararlı savunucularıdır" dedi.

    Çocukları açlık grevinde olan anneler: Lokmalar boğazımızda kalıyor
    Çocukları açlık grevinde olan anneler: Lokmalar boğazımızda kalıyor

    Çocukları cezaevinde açlık grevi ve ölüm orucunda olan anneler "Yediğimiz lokma boğazımızda kalıyor" diyor.

    Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde hukuk ayaklar altında
    Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde hukuk ayaklar altında

    İzmir Barosu, Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde 8 avukat ve 1 tercümanın saatlerce özgürlüklerinden yoksun bırakıldığını açıkladı.

    Ramazanda en fazla limona zam geldi: Sofrayı değil, yüzü ekşitti
    Ramazanda en fazla limona zam geldi: Sofrayı değil, yüzü ekşitti

    TZOB, ramazanda fiyatı artan gıda ürünlerine ilişkin açıklama yaptı.

    Antep'te işe alınmadığı için kendini yakan yurttaş hayatını kaybetti
    Antep'te işe alınmadığı için kendini yakan yurttaş hayatını kaybetti

    İş başvurusuna olumsuz yanıt verildiği için kendini yakan Eyüp Dal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    HDP'den 19 Mayıs buluşmasının "Liderler fotoğrafı"na tepki
    HDP'den 19 Mayıs buluşmasının "Liderler fotoğrafı"na tepki

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 19 Mayıs törenlerine partisinin çağrılmamasına tepki gösterdi ve ortak fotoğrafı eleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Google, Huawei'nin yeni telefonlarında Android lisansını kısıtladı
    Google, Huawei'nin yeni telefonlarında Android lisansını kısıtladı

    ABD Başkanı Trump'ın Huawei'yi kara listeye almasının ardından Google, Huawei'nin yeni telefonlarında Android yazılımının güncellenmeyeceğini duyurdu.

    Kılıçdaroğlu, Buldan ve Temelli dahil 25 vekilin fezlekesi Mecliste
    Kılıçdaroğlu, Buldan ve Temelli dahil 25 vekilin fezlekesi Mecliste

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 25 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclise sunuldu.