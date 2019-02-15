Maduro: Venezuela'daki darbe girişimi çöktü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki ‘darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını’, çözümün diyalog, saygı ve anlayıştan geçtiğini söyledi.

ABD'nin askeri tehditleri, ‘insani kriz ve yardım’ tartışmaları altında siyasi kriz yaşanan Venezuela'da, ülkenin tarihi kurtarıcısı Simon Bolivar'ın bağımsızlık yolunda yaptığı “Angostura Konuşmasının 200'üncü yıl dönümü” törenleri başladı.

Başkent Caracas'ın güneydoğusundaki Bolivar kentinde düzenlenen törenlere Maduro, eşi Cilia Flores ile kabine üyeleri ve askeri yetkililer katıldı.

Devlet Başkanı Maduro burada yaptığı konuşmada, muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado'nun, ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesince ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanınmasıyla ilgili, “Beyaz Saray kendini çıkışı olmayan bir sokağa soktu. Darbe girişimi başarısız oldu, şimdi tek çıkış yolu diyalog, anlayış ve saygı” ifadesini kullandı.

“ABD imparatorluğunun, muhalefetle diyalog olmaması için emir verdiğini” söyleyen Maduro, bunun bir hata olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarınca bu hataya düşürüldüğünü söyledi.

“Daha fazla diyalog ve daha fazla barış istiyoruz. Biz barışın savaşçılarıyız” diyen Maduro, ülkesine kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Maduro, Venezuela'ya, dün Rusya, Çin ve Küba'dan 933 ton ilaç geldiğini ve bunların parasının ödendiğini hatırlatarak, kimsenin kölesi olmadıklarını, ülkedeki ekonomik şartları düzelteceklerini belirtti.

ABD'DEN VENEZUELA YÖNETİMİNE YENİ YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA'nın (Petroleos de Venezuela) Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5 Venezuelalı yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bu adım 13692 No’lu Başkanlık Kararnamesinin gereğinde Venezuela Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Manuel Ricardo Cristopher Figuera ve İstihbarat Servisi Birinci Komiseri Hildemaro Jose Rodriguez Mucura, Venezuela Askeri İstihbarata Karşı Koyma Genel Müdürü Ivan Rafael Hernandez Dala ve Venezuela Polis Özel Harekat Kuvvetleri Rafael Enrique Bastardo Mendoza'yı hedef almaktadır. Ek olarak OFAC Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela'nın (PdVSA) gayrimeşru başkanı Manuel Salvador Quevedo Fernandez'i de yaptırım listesine ekledi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ivan Rafael Hernandez Dala ayrıca, Maduro'nun koruma birliğinin müdürü olarak nitelendirildi.

OFAC'ın açıklamasında, bu kişilere ait ABD'deki tüm varlıklar ve doğrudan veya dolaylı olarak bu kişilerin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu tüm kuruluşların varlıklarının dondurulduğuna dikkat çekildi.

Yaptırımların kalıcı olacağı belirtilen açıklamada, yaptırım listesine yer alan kişilerin Venezuela hükümetinin faaliyetlerine karşı çıkmak üzere ‘anlamlı adımlar atması’ durumunda haklarındaki yaptırımların kaldırılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, ifadesine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, “Sistematik olarak insan haklarını ihlal eden ve demokrasiyi işkence ve diğer acımasızca güç kullanma yolları ile bastıran Maduro'nun güvenlik ve istihbarat birimlerinden sorumlu yetkililere yaptırım uyguluyoruz” değerlendirmesinde bulundu. (AA)