Ankara Barosu delegelerinden partileri ziyaret eden Feyzioğlu’ya tepki

Ankara Barosu'nun Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegeleri, Rize'de siyasi partileri ziyaret ederek tepki çeken açıklamalar yapan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’ya tepki gösterdi. 50 avukatın imza attığı açıklamada, “Kendisine böyle bir yetki ne kanunla ne de fiilen verilmiştir” denildi.

Açıklamada, “hukukun ayaklar altına alındığı, cılız muhalif seslerin bile yargı marifetiyle susturulmaya çalışıldığı, avukatlığın işlevsiz ve itibarsız hale getirildiği ve yargının iktidarın tahakkümü altında kaldığı bu günlerde, bu açıklamayı yapmayı kendimize hem bir hak hem de üzerimizde bir sorumluluk olarak görüyoruz” denildi. Feyzioğlu'nun yüzde yüzlük bir milli birlikten bahsederken başkanı olduğu birliğin adına konuşma, resmi sıfatıyla parti ziyaretlerinde bulunma ve herkes adına siyaset yapma hakkına sahip olmadığını bilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Kendisine böyle bir yetki ne kanunla ne de fiilen verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“CÜPPENİ ÇIKAR SİYASET YAP”

Avukat Gökhan Vural Arı’nın maddi sıkıntıları sebebiyle inithar etmesi, avukatların adliye koridorlarında yerlerde sürüklendiği, hiçbir delil olmadan tutuklandıkları ve Selçuk Kozağaçlı gibi babalarının cenazesine kelepçeyle götürüldükleri hatırlatılan açıklamada, Feyzioğlu'nun yaptığı konuşmada kurtuluşun çaresini 81 milyonun adalet paydasında hamasetle değil hakikatle buluşması olarak gösterdiği ama yukarıda sayılanların hamaset değil, üzücü hakikatin bizzat kendisi olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Sözlerini bitirirken yargıyı güvenilir kılmanın gerekliliğinden bahseden Sayın Feyzioğlu’na tüm kalbimizde katılıyoruz. Biz de, tam da yargıyı güvenilir kılmak için üzerinde görünmez cübbesiyle parti ziyaretlerinde bulunan ve ülkemiz için tek başına 'makro-ekonomik politikalar' üreten Metin Feyzioğlu’y cübbesini çıkartarak gireceği siyaset yolunda başarılar diliyor, cübbelerimiz ile kendisini uğurluyoruz. Bu başarı dileğimiz ve uğurlama, bizzat 'yargıyı güvenilir kılma' inancımızdan kaynaklanmaktadır. Hukukun üstünlüğü ve adalete erişme mücadelesi ise başta Ankara Barosu olmak üzere tüm barolar ve Avukatlar tarafından yükseltilerek sürdürülecektir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Feyzioğlu, 30 Ocak’ta Rize’de, AKP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin il başkanlıklarını ziyaret etmişti. TBB Başkanı AKP İl Başkanlığı’nda “Milli bir duruşa ihtiyaç var. Milli konularda, milli beraberliğimizi sağlamlaştırmalıyız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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