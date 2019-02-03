Metin Feyzioğlu'ya istifa çağrısı: Kayyım gibi davranmaktadır

30 Ocak’ta Rize’de bulunan AKP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin il başkanlıklarını ziyaret ederek açıklamalar yapan Metin Feyzioğlu’yu Adana Barosu’nun 8 TBB delesi istifaya çağırdı.

Feyzioğlu’nu istifaya çağıran delegeler yaptıkları yazılı açıklamada, Feyzioğlu asli görevlerini unuttuğu belirtildi.

Açıklamada, “Avukat Metin Feyzioğlu son açıklamasını bir partinin il binasında yapmıştır. Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı bugün hiç olmadığı kadar saldırı altındadır. Yargıda her gün yaşanan sayısız sıkıntıların üzerine, bağımsız yargının en önemli güvencesi olan avukatlar adliye, emniyet ve karakollarda korun yaşamakta ve açık saldırılara, baskılara maruz kalmaktadır” denildi.

Avukatlık Kanunu 123/6’nın Türkiye Barolar Birliği başkanına yüklediği görevin “Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve meslek kurallarının gereğini her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan doğruya veya dolayısıyla kendisini göreve zorlayan hususları yapmak” olduğu hatırlatılan açıklamada, “Metin Feyzioğlu asli görevlerini unutarak, birliğe atanmış bir kayyım gibi davranmaktadır. Bizler TBB Adana Barosu delegeleri olarak bu tarz bir temsili reddediyor, Avukatlık Kanunu’nun 123/6’ıncı Maddesinin kendisine yüklediği görevi yerine getirmeyen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nu istifaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

30 Ocak’ta AKP İl Başkanlığı’nda “Milli bir duruşa ihtiyaç var. Milli konularda, milli beraberliğimizi sağlamlaştırmalıyız” ifadelerini kullanan Feyzioğlu, aynı gün gazetecilerin sorularını yanıtladığı basın toplantısında, “Türkiye’yi iç savaşa sürüklemek isteyen hain FETÖ’cüleri ve bu hainlerle el ele vermiş hain PKK’lıları ve onların tetikçisi hain DHKP-C’lileri, her türlü terör örgütünü Allah’ın izni ile kahredeceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)

TBB Başkanı Feyzioğlu AKP’yi ziyaret etti: Milli duruşa ihtiyaç var

Feyzioğlu’nun konuşmasında neler vardı, neler yoktu?