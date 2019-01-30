TBB Başkanı Feyzioğlu AKP’yi ziyaret etti: Milli duruşa ihtiyaç var

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, çeşitli programlar için geldiği Rize'de, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe'nin yanı sıra bölge illeri baro başkanlarıyla AKP İl Başkanlığını ziyaret etti. Feyzioğlu ziyarette, İl Başkanı İshak Alim ve yöneticilerle görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alim, AKP iktidarı sonrasında hukuka olan güvenin arttığını ve hukukun üstünlüğünün tesisi için çalıştıklarını ileri sürdü.

TBB Başkanı Feyzioğlu ise, AKP'yi ziyaret ederek siyaset yapmadıklarını iddia etti. Feyzioğlu konuşmasında şunları söyledi:

“Milli bir duruşa ihtiyaç var. Milli konularda, milli beraberliğimizi sağlamlaştırmalıyız. Her milli meselede kenetlenmeliyiz. Bunu lafta değil, özde yapmalıyız. Özde yapmak için ön yargıları kırmamız lazım. Ön yargılar nasıl kırılır? Siyasi partileri ayrım gözetmeksizin ziyaret ederek olur. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın besteci piyanist Fazıl Say'ın konserine gitmesini fevkalade olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Doğru bir yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Biz de buna katkı sunmak istiyoruz.” (Rize/AA)