Annesini “trafik cinayeti”nde kaybeden Orçun Benli adalet arıyor

Zeliş IRMAK

İstanbul

Antalya’nın Alanya ilçesinde 15 Ocak 2019 sabah saatlerinde ölümlü trafik kazası meydana geldi. Hayatını kaybeden kişi 61 yaşındaki hemşire Ferahnaz Benli'ydi.

Alanya’da yaşayan Ferahnaz Benli her sabah yaptığı gibi o sabah da sahilde yaşayan hayvanlara mama verdikten sonra evine dönüyordu. Yaya geçidinden yolun karşısına geçerken bir arabanın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Arabayı süren kişinin Ahmet K. olduğu öğrenildi. Ahmet K. olayın ardından gözaltına alındı.

Olay sonrası Ferahnaz Benli’nin oğlu Yönetmen Orçun Benli ve ailesinin hukuk mücadelesi başladı. Ancak bu mücadele sırasında Benli, pek çok hukuksuzluğa tanık oldu.

HIZ SINIRINI AŞMASAYDI KAZA OLMAYACAKTI

Evrensel’e konuşan Orçun Benli, olay gününü şöyle anlatıyor: “Kazanın yaşandığı yer Alanya Mersin ana yolu. Bu yol kumsala sıfır. Annemin geçmeye çalıştığı yaya geçidi de beldenin çıkış yeri. Yani orası hem araçların çıktığı yer hem de yayaların geçtiği yer. O gün Alanya’da yağışlı bir günmüş. Annem kedileri, köpekleri beslemek için çıkıyor evden. İşi bitince dönerken o yaya geçidini kullanıyor. O yolda hız sınırı 70 km. Bilirkişi raporuna göre, kazaya sebep olan aracın duruş mesafesi 26 metreymiş. Aracın 14 metre de lastik izi varmış. Yani ben bu arabanın 130-140 km’den yavaş gittiğini düşünmüyorum. Kaldı ki, yaya geçidinden geçerken 70 km’den de yavaş gitmesi lazımdı. Eğer bu hızın altında gidiyor olsaydı belki ölümlü kaza yaşanmayacaktı. Bu adam her durumda kusurlu. Hatta yüzde yüz kusurlu. Meskun mahal orası. O yolda yaya çıkabilir, çocuk çıkabilir, hayvan çıkabilir, başka bir araç çıkabilir... Ve bu adam oralı, o beldede yaşıyor. O yolları bilmemesi mümkün değil.”

KADIN CİNAYETİ, KADIN KAÇIRMA VE "TRAFİK CİNAYETİ”

Olaydan sonra gözaltına alınan Ahmet K. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ediliyor. Orçun Benli ve ailesinin hukuk mücadelesiyse bundan sonra başlıyor. Benli mahkeme kararını şöyle anlatıyor: “Savcı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ediyor. Ancak mahkeme bu adamın tutuksuz yargılanmasına karar veriyor. Daha olay tam anlamıyla incelenmemişken, kamera kayıtları ortaya çıkmamışken, şahitler henüz dinlenmemişken, bilirkişi raporu daha sonuçlanmamışken mahkeme, ‘delil karartılması mümkün değil’ görüşüyle tutuksuz yargılama kararı veriyor.”

Orçun Benli henüz bu kararı anlamlandırmaya çalışırken, kazayı yapan Ahmet K. ile ilgili yeni bilgiler öğreniyor: “Biz bu süreçte öğreniyoruz ki bu adam yıllar önce karısını bıçaklayarak öldürmüş. Tutuklu yargılanmasına başlanmış. Ancak şartlı tahliye ile serbest kalmış. 4 yıl infazı devam ederken dışarıda başka bir kadını kaçırmış. Daha kaçırma davası sürerken, arabasıyla çarpıp annemi öldürüyor. Ben annemin davasıyla uğraşırken bu öğrendiklerim beni şoke ediyor.”

“CEZASI NEYSE ÇEKSİN, NE EKSİK NE FAZLA”

Ferahnaz Benli’nin eşi Yusuf Benli de olay yerinde yaya geçidi tabelalarının olduğunu hatırlatarak, “Aracın yavaşlaması gerekirdi ama yavaşlamamış. Ben hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Ne eksik ne fazla” diyor.

“TUTUKSUZ YARGILAMAYA İTİRAZ EDECEĞİZ”

Görüşlerine başvurduğumuz ailenin avukatı, bilirkişi raporu doğrultusunda, tutuksuz yargılamaya itiraz edeceklerini belirtiyor ve ekliyor: “Kişinin hak ettiği cezayı alabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Olası kast ya da bilinçli taksirle ceza almasını bekliyoruz. Soruşturma devam ediyor. İddianame oluşturulmadı. Olayın takipçisiyiz” ifadelerini kullanıyor.

"BU ADAM BİR SUÇ MAKİNASI GİBİ HAYAT SÜRÜYOR"

Orçun Benli, 'Zaten adalet yok' gibi bir düşünceye katılmadığını, kanıksamayı da reddettiğini söylüyor ve olayın açık olduğunu belirtiyor: "Bu yasanın iki kere iki dört eder dediği bir durum. Bu adam bir suç makinası gibi hayat sürüyor. 'Delil karartamaz' ne demek. Bu süreçte bir kaza daha yapar ya da bir kadının daha canını yakarsa hesabını kim verecek?"

Eşini bıçaklayarak öldüren bir vatandaş cezaevinde yatıp şartlı salınıyor 4 yıl infazı varken bir kadını kaçırıyor daha onun davası sürerken %100 kusurlu biçimde anneme aracıyla çarparak öldürüyor ve tutuksuz yargılanıyor. @adalet_bakanlik @abdulhamitgul ne diyorsunuz? — Orçun Benli (@orcunbenli) 13 Şubat 2019

“SUÇLARIN BU KADAR ARTMASININ SEBEBİ KİM?”

Arkadaşlarıyla konuştuğunu, kendi avukatından süreçle ilgili bilgi aldığını anlatan Benli, umutsuz yorumlar duyduğundan bahsediyor: “Bana anlatıyorlar, savcıların puan sistemi oluyormuş. Şimdi bu davada savcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti, mahkeme tutuklamadı. Bu savcının puanının düşmesine sebep olabilir. Bu durumda savcı, puan kaygısıyla, tekrar tutuklama istemeyebilir. Cezaevleri dolu diyenler de oluyor. Ne demek bu? Hukukun kuralları belli. Cezası olan neyse cezasını çekecek. Marmaris Cezaevi bile kapasitesinin iki katına çıkmış. Bu cezaevleri neden bu kadar dolu? Suçların bu kadar artmasının sebebi kim?”

Olayı Twitter hesabından duyuran Orçun Benli, son zamanlarda sosyal medyadan yapılan çağrıların bir kamuoyu oluşturduğunu ve kimi zaman yetkilileri harekete geçirdiğini düşünüyor. Bu sebeple herkes duysun bir kamuoyu oluşsun, belki böylece davanın seyri değişebilir düşüncesiyle Twitter’dan paylaşım yaptığını söylüyor: “Kamuoyu oluşunca bir baskı oluyor, bunun olmasını sağlamaya çalışıyorum.”

“BU BİR CİNAYET”

Orçun Benli henüz duruşma günü verilmediğini söylüyor ve ekliyor: “Bu adamın bir gün bile dışarıda olması benim için zül. Cezasını çeksin istiyorum. Bu bir cinayet. Gece telefonda konuştum annemle sabah ölüm haberini aldım. Ama o adam şu an dışarıda ve belki ailesiyle birlikte. Ben bunu adil bulmuyorum. Neyse cezası çeksin istiyorum.”

Orçun Benli, “Adalet Bakanı’nın annesi bir kazada ölse, kaç yıl ceza verilsin ister?” sorusuyla adalet arıyor.